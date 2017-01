Leipzig. Sachsen zieht als Ort zum Arbeiten immer mehr Menschen aus anderen Bundesländern an. Im vergangenen Jahr wurde nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit erstmals die 100.000er-Marke überschritten. Genau pendelten 103.481 Arbeitnehmer aus anderen Bundesländern nach Sachsen – das waren 6.343 mehr als 2015 und 33.146 mehr als vor elf Jahren. Inklusive Ausländern liegt die Einpendlerzahl bei 114.692: Die ausländischen Arbeitnehmer kommen vorwiegend aus Polen und Tschechien. Im vergangenen Jahr stieg ihre Zahl um ein Drittel. Jeder dritte Einpendler kommt aus Sachsen-Anhalt, jeder fünfte aus Thüringen.

Mehr Aus- als Einpendler

Allerdings ist die Zahl der Auspendler noch immer größer als die der Einpendler. Trotz Zugverspätungen, Staus und Familienstress – im vergangenen Jahr fuhren 136700 Sachsen zur Arbeit über die Landesgrenze. So viele wie noch nie seit Erfassung im Jahr 1999. Der Anstieg fällt mit plus 3002 gegenüber 2015 und 18.883 gegenüber 2005 moderat aus. Jeder fünfte Auspendler arbeitet in Bayern (26.827). Es folgen Sachsen-Anhalt (23.319) und Thüringen (16.921).

Die steigende Zahl der Einpendler sei auf "unsere robuste und wachsende sächsische Wirtschaft zurückzuführen“, sagt Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur. Er sieht in den besseren Verdienstmöglichkeiten den Hauptgrund für das Pendeln. Der Westen habe hier immer noch die Nase vorn. Wer in den alten Bundesländern arbeite, verdiene im Schnitt fast 900 Euro mehr als bei sächsischen Unternehmen. Jedoch sollten Fahrkosten und Kosten für die doppelte Haushaltsführung nicht außer Acht gelassen werden.

Nach der Wende keinen Job in der Heimat gefunden

Joachim Ragnitz vom Dresdner Ifo-Institut nennt als Grund für die hohe Mobilität der Sachsen ebenfalls die immer noch geringeren Löhne in den neuen Bundesländern (rund 75 Prozent des Westlohns). Viele Sachsen hätten nach der Wende keine ihrer Qualifikation entsprechende Beschäftigung in der Heimat gefunden. „Inzwischen hat sich die Arbeitsmarktsituation zwar in weiten Teilen Sachsens gedreht, aber man wechselt ja nicht ohne weiteres den Job, wenn man dort weiterhin gut bezahlt wird und soziale Kontakte hat“, sagt Ragnitz weiter.

Auch die Thüringer werden immer mobiler. Im vergangenen Jahr fuhren 125.009 zur Arbeit über die Landesgrenze. Die Zahl der Einpendler stieg auf 64.751. In Sachsen-Anhalt pendelten 142.481 in andere Bundesländer. Einpendler gab es 64.245.

