Geldautomaten der Sparkasse in Leipzig und Region funktionieren wieder

Leipzig - . 134 Geldautomaten der Sparkasse, die in Leipzig und Umgebung ausgefallen waren, funktionieren wieder. Ein Kabelschaden in der Nähe von Berlin sei am Mittwochabend behoben worden, sagte ein Sparkassen-Sprecher am Donnerstag.

Die meisten Automaten hätten dann sofort wieder funktioniert. Einzelne Geräte mussten demnach erst noch neu gestartet werden. Von den Ausfällen waren am Mittwoch 23 von 144 Geschäftsstellen in der Region betroffen. Unter anderem gab es Störungen in Borna, Torgau, Oschatz und Delitzsch.

Von LVZ