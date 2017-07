Leipzig. Die Streiks im Einzelhandel gehen am Freitag in Sachsen und Thüringen weiter. In Leipzig treten Mitarbeiter von Obi, H&M, Netto, Kaufland und Aldi in den Ausstand, wie Verdi-Streikleiter Thomas Schneider mitteilte. Am Vormittag wollen die Streikenden zusammen mit Amazon-Beschäftigten in der Leipziger Innenstadt demonstrieren.

Die Demo begann um 10 Uhr vor dem Volkshaus. Hunderte Demo-Teilnehmer zogen anschließend vom Volkshaus über die Karl-Liebknecht-Straße in die City. Auf dem Augustusplatz und Richard-Wagner-Platz seien jeweils Kundgebungen geplant, wie Verdi informierte. Die Gewerkschaft rechnete im Vorfeld mit rund 400 Teilnehmern. „Durch die gemeinsame Streikkundgebung und anschließende Demonstration durch die Leipziger Innenstadt wollen wir besonders auf die schwache Tarifbindung im Einzelhandel hinweisen. Tarifverträge müssen für alle gelten“, so Schneider.

Auch in Dresden, Erfurt und Sachsen-Anhalt streiken Obi-Mitarbeiter. „Wir fordern echte Einkommenssteigerung und eine Tarifbindung für alle“, sagte Verdi-Streikleiterin Bettina Penz. Bereits in den vergangenen Tagen wurde für sechs Prozent mehr Lohn gestreikt. Die Arbeitgeber boten bisher 1,5 Prozent mehr Geld und im Folgejahr nochmals ein Prozent.

nöß (mit dpa)