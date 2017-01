Halle. Das Amtsgericht Halle hat am Donnerstag ein reguläres Insolvenzverfahren beim Fahrradbauer Mifa eröffnet. Als vorläufigen Insolvenzverwalter setzte das Gericht Lucas Flöther ein, wie seine Kanzlei am Abend mitteilte. Der Jurist ist für den Fahrradbauer ein alter Bekannter: Er hatte Mifa bereits vor knapp zwei Jahren aus der Insolvenz gerettet. Zuletzt sprang er auch bei der Pleite des Leipziger Internetkonzerns Unister ein.

Der Versuch, Mifa in Eigenverwaltung zu sanieren, war zuvor an einem geplatzten Finanzierungskonzept gescheitert. Die Gesellschafter um die Unternehmerfamilie von Nathusius hatte ihre Zusage für einen weiteren Kredit überraschend zurückgezogen. Flöther will gemeinsam mit der Geschäftsführung Optionen ausloten, wie sich der Betrieb fortführen lässt. Mehrere Großkunden hätten bereits positiv auf das Angebot reagiert, über eine Vorkasse-Lösung die Produktion für georderte Fahrräder wieder aufzunehmen. Die Löhne der Beschäftigten sind bis Ende Februar über das Insolvenzgeld gesichert.

Zudem wird ein neuer Investor gesucht. „Erste Kontakte bestehen bereits“, hieß es weiter. Mit den Bemühungen solle zumindest ein Teil der 520 Arbeitsplätze gerettet werden. Mifa fürchtet, dass angesichts der aktuellen Finanzklemme wichtige Kunden ihre Verträge lösen könnten. Der Fahrradbauer kann derzeit wichtige Teile für die Frühjahrsfertigung nicht ordern. Die zum Teil strengen Lieferverträge mit Discount-Händlern wie auch anderen Großkunden könnten daher nicht mehr fristgerecht eingehalten werden, erläuterte Geschäftsführer Joachim Voigt-Salus. Sollten sich mehrere Kunden auf die Vorkasse-Lösung einlassen, könnte die Produktion mittelfristig wieder aufgenommen werden, so die Hoffnung. „Die Lage bei Mifa ist ernst, aber nicht aussichtslos“, erklärte Flöther.

Sollte der Verwalter einen neuen Investor finden, könnte dieser auch mit finanzieller Hilfe vom Land rechnen. Bei einem überzeugenden Konzept für das Werk wären neue Fördermittel denkbar, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Land werde auch bei der Suche nach einem neuen Investor helfen, kündigte der SPD-Politiker an. Derzeit kann das Land keine finanzielle Hilfe mehr leisten: Aufgrund des Insolvenzantrags könnten aus wettbewerbsrechtlichen Vorgaben der EU keine weiteren Beihilfen gewährt werden, hieß es im Wirtschaftsministerium.

Die gesamte Landesregierung habe ein großes Interesse daran, den Traditionsstandort zu erhalten und möglichst viele Jobs zu retten, sagte der Minister. Eine Lösung gebe es noch nicht. „Wenn wir eine Lösung im Ärmel hätten, dann hätten wir sie schon vor zwei Tagen ziehen können“, sagte Willingmann. „Bis vor 48 Stunden haben wir geglaubt, dass wir mit den Gesellschaftern eine Lösung gefunden haben.“ Jetzt gelte es, in alle Richtungen Gespräche ohne Emotionen zu führen. An der Mifa hingen nicht nur die Jobs der Beschäftigten selbst, sondern auch viele Zulieferer und die gesamte Region.

Die Stadt Sangerhausen und die Gewerkschaft IG Metall setzen auf Hilfe vom Land. Es sei dringend ein Geldgeber mit Branchenkenntnissen erforderlich, um den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen, sagte Sangerhausens Oberbürgermeister Ralf Poschmann (CDU). Dabei könne das Land mit seinen Kontakten helfen. Auch die IG Metall sieht das Land in der Pflicht - und die Gesellschafter.

„Wir appellieren eindringlich an die Familie von Nathusius, nicht aus dem Geschäft auszusteigen und Geld für Mifa zu geben“, sagte Michael Perner von der IG Metall. Mifa-Eigentümer Eigentümer Heinrich von Nathusius hatte zuletzt gesagt, die Gesellschafter seien weiterhin daran interessiert, eine sinnvolle Lösung für Mifa zu begleiten.

