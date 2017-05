Dresden. Das Vater-Sohn-Gespann an der Spitze der Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH ist „Sachsens Unternehmer des Jahres 2017“. Maximilian und Werner Deharde aus Sohland an der Spree hätten mit ihrem Unternehmen nicht nur durch hohe Bonität, erfolgreiches Mitarbeiter-Recruiting und gutes Krisenmanagement überzeugt, hieß es bei der Verleihung des von Medien und Unternehmen ausgelobten Preises am Freitagabend in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Auch das Engagement für Umweltschutz und Gesundheit sowie die Sponsoring-Aktivitäten im Vereinssport - vor allen im Frauenfußball - zeichneten ihr Unternehmen aus. Der Familienbetrieb ist 116 Jahre alt.

Insgesamt gab es mehr als 100 Bewerber für den undotierten Preis, der in Form einer Skulptur der in Dresden lebenden polnischen Künstlerin Malgorzata Chodakowska vor mehr als 200 geladenen Gästen übergeben wurde.

Leipziger Gründer überzeugten die Jury

Erstmals wurde in diesem Jahr auch der beste sächsische Gründer ausgezeichnet. Der Sonderpreis „Sachsen gründet – Start-Up 2017“ ging an das Leipziger Unternehmen etage8 GmbH. Es stellt unter der Marke MORMOR Möbel her, die Menschen im Alter oder mit körperlichen Einschränkungen den Alltag erleichtern. Die beiden Geschäftsführer Jonathan Geffen und Benjamin Hein haben damit unter anderem die Teilnahme an einer Auslandsreise mit der Wirtschaftsförderung Sachsen gewonnen. Ein Porträt des Unternehmens lesen Sie hier.

LVZ