Leipziger Gründerpreis geht an Erfinderinnen von Textil-Schlössern

Leipzig. Das Leipziger Start-up Texlock ist mit dem Leipziger Gründerpreis ausgezeichnet worden. Unter 35 Mitbewerbern überzeugte das Unternehmen die Jury mit ausgereifter Unternehmensplanung, teilte die an der Universität angesiedelte „Selbstmanagement Initiative Leipzig“ (Smile) mit. Die Gründerinnen Susanne Brandt und Alexandra Baum haben ein Fahrradschloss aus Textilien entwickelt, das deutlich leichter ist als die bisher gängigen Metallschlösser, aber genauso sicher. Der Gründerpreis ist mit 6000 Euro dotiert.

Bei der Festveranstaltung in der Villa Ida am Donnerstagabend wurden Unternehmen prämiert, die ihre Geschäftsidee fest am Markt etabliert haben. Neben dem Gründerpreis wurde die Auszeichnung „10 Years After“ vergeben. Sie ging an den Instrumentenbaumeister Mathias Vogt, der in seiner Plagwitzer Werkstatt „Passion in Brass“ Blechblasintrumente fertigt und repariert.

Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde Kurt Kirpal, der 1990 „KET Kirpal Energietechnik und Anlagenbau“ in Wermsdorf gründete und erfolgreich entwickelte. Sein Sohn Kristian Kirpal ist derzeit Präsident der Industrie- und Handelskammer Leipzig.

chg