Leipzig. Nach der Pleite von Unister will Insolvenzverwalter Lucas Flöther nun Geld von Google zurückfordern. Das berichtet das Manager Magazin in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe und beruft sich auf einen Insider. Demnach könnte es sich um eine dreistelligen Millionenbetrag handeln, den der Insolvenzverwalter von dem US-Konzern zurückholen will. Mit dem Geld sollen die Gläubiger des Mitte 2016 pleite gegangenen Leipziger Unternehmens Unister entschädigt werden. Ein Sprecher des Insolvenzverwalters wollte sich am Donnerstag gegenüber der LVZ zu dem Bericht nicht äußern.

Wie das Manager Magazin weiter berichtet, hält Flöther die Causa Unister inzwischen für einen Fall krasser Insolvenzverschleppung. Womöglich sei das Leipziger Unternehmen schon 2015 faktisch zahlungsunfähig gewesen. Laut dem Bericht wäre in dem Fall jede Zahlung, die in dem betreffenden Zeitraum geleistet wurde, anfechtbar.

Unister hatte jahrelang einen hohen Geldbetrag an Google gezahlt, damit die entsprechenden Internetseiten bei bestimmten Suchanfragen – beispielsweise zu Urlaubsreisen – immer ganz oben auftauchen. Laut Manager Magazin soll das Unternehmen des bei einem Flugzeugabsturz gestorbenen Firmengründers Thomas Wagner jährlich bis zu 100 Millionen Euro an Google bezahlt haben.

