VW will sein erstes reines Elektro-Auto I.D. offenbar auch in Dresden bauen. 2019 soll eigentlich in Zwickau die Serienproduktion anlaufen. Doch nach dem erfolgreichen Start des E-Golfs in der Gläsernen Manufaktur denkt die VW-Spitze nun darüber nach, beim I.D. zweigleisig zu fahren – und ihn in beiden sächsischen Werken zu montieren.