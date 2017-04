Karachi. Hildenbrand war vorgeworfen worden, Maschinen überteuert angemietet zu haben. Das soll seinen Arbeitgeber 4,4 Millionen Euro gekostet haben. Zudem hatte er den Unmut seines Aufsichtsrats auf sich gezogen, als er im Dezember dem Flughafen Leipzig/Halle einen ausgemusterten Airbus übergab. Er habe den A310 unter Wert abgegeben, hieß es.

Das kostete ihm jetzt den Job. Neuer Mann an der Spitze ist laut einer Mitteilung der bisherige Finanzchef Nayyar Hayat.

Hildenbrand stand seit Anfang 2016 an der PIA-Spitze. Zuvor hatte er bei der Lufthansa gearbeitet, eine Zeitlang auch als Leiter in Schkeuditz. Im vergangen Herbst hatte er dann angeregt, die Flüge von Pakistan nach New York, die bisher im englischen Manchester zwischenlanden, künftig über Leipzig/Halle zu leiten. Umgesetzt wurden die Pläne bisher nicht. Zunächst fehlten die Genehmigungen, dann das passende Fluggerät. Ob die Pläne nun ohne Hildenbrand weiterverfolgt werden, bleibt abzuwarten.

Von Frank Johannsen