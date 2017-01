Porsche baut die Belegschaft in Leipzig weiter aus. In diesem Jahr sollen noch einmal 200 neue Mitarbeiter eingestellt werden, zusätzlich zu den bereits 4100 Kollegen am Standort. Das kündigten Werksleiter Siegfried Bülow (64) und Produktionsvorstand Albrecht Reimold (55) im Doppel-Interview an. Fachkräfte würden auch künftig gesucht.