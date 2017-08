Sachsen sucht nach Bewerberinnen für Gründerinnenpreis

Leipzig. Die Bewerbungsphase für den sächsischen Gründerinnenpreis 2018 hat begonnen. Die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung wird jedes Jahr an Frauen vergeben, die sich erfolgreich selbstständig gemacht haben. Bis zum 31. Oktober können sich Unternehmerinnen bewerben, die ihre Firma in den vergangenen sieben Jahren gegründet haben.

Mit der Auszeichnung ist der Freistaat in Deutschland Vorreiter, bislang ist es der einzige Preis für Gründerinnen, der vom Staat verliehen wird. Zum Hintergrund erklärte Gleichstellungsministerin Petra Köpping (SPD): „Viele Frauen in Sachsen haben Mut, entwickeln ihre Ideen zu tragfähigen Konzepten, gründen Unternehmen und übernehmen Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Jede Frau setze mit ihrer Gründung ein positives Zeichen, dass andere, unentschlossene Frauen zur unternehmerischen Selbstständigkeit ermutige, so die Ministerin.

Der Gründerinnenpreis wird seit 2008 vergeben, bislang wurden zehn Unternehmerinnen ausgezeichnet. Die nächste Auszeichnung findet Anfang 2018 statt.

chg

Weitere Informationen unter www.saechsischer-gruenderinnenpreis.de