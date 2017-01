Die Sächsische Druckguß GmbH in Beucha (Landkreis Leipzig) hat Insolvenz in Eigenregie angemeldet. Überraschend weggebrochener Umsatz hatte den Traditionsbetrieb in Schieflage gebracht. Die Insolvenz in Eigenverwaltung soll jetzt helfen, den Betrieb wieder flott zu machen. Alle 60 Jobs sollen erhalten bleiben.