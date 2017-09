Solarworld stellt 77 frühere Mitarbeiter wieder ein

Freiberg/Arnstadt. Gut einen Monat nach der radikalen Schrumpfkur und dem Neubeginn wächst der deutsche Solarmodulhersteller Solarworld wieder. Die Firma stelle weitere 77 Mitarbeiter ein, teilte Solarworld am Mittwoch mit. Dabei handele es sich ausschließlich um frühere Mitarbeiter der Solarworld AG, die es nicht in die neugegründete GmbH geschafft hatten. Sie waren zwischenzeitlich in einer Transfergesellschaft beschäftigt.

22 Mitarbeiter kehren demnach in die Zellfertigung im Werk in Arnstadt (Thüringen) zurück, die restlichen 55 in den Modulbau im Werk in Freiberg (Sachsen). Zusätzlich stelle Solarworld künftig wieder Leiharbeiter ein, um auf saisonale Ausschläge in der Auftragslage reagieren zu können. Das einstige Vorzeige-Unternehmen hatte im Mai Insolvenz angemeldet und im August von den Investoren Grünes Licht bekommen, als stark verkleinerte AG einen Neustart zu wagen.

LVZ