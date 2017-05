Die Leipziger T-Shirt-Druckerei Spreadshirt steckt sich ehrgeizige Ziele: In diesem Jahr will sie erstmals mehr als 100 Millionen Euro umsetzen – in fünf Jahren sollen es schon 200 bis 300 Millionen sein. Ab 2020 will Firmenchef Philip Rooke auch neue Auslandsmärkte erschließen. Denkbar seien Japan und Südkorea.