Leipzig. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) macht sich große Sorgen über die vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Strafsteuern gegen deutsche Autobauer. „Das klingt, als ob alle nach seiner Pfeife tanzen sollen“, sagte Tillich in einem Interview mit LVZ.de. Das aber werde sich der Welthandel nicht bieten lassen. Dass BMW und Mercedes in den USA erfolgreich seien, Chevrolet in Deutschland aber nicht, „entspricht den Grundsätzen des Marktes und kann doch nicht Anlass für Strafzölle sein“, sagte Tillich. Er hoffe, dass der amerikanische Präsident einsehe, dass auch die Vereinigten Staaten von einem fairen und freien Handel profitierten.

Tillich sprach sich zugleich für ein Ende der Sanktionen der EU gegen Russland aus. „Die Wirtschaft ist ungeeignet, um politische Ziele durchzusetzen. Das hat sich in den vergangenen Jahren als nicht erfolgreiches Element erwiesen.“ Staaten wie der Iran, Nordkorea oder Kuba hätten immer wieder Wege gefunden, um Sanktionen zu unterlaufen.

joh