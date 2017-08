Topjurist aus Halle begleitet Air Berlin durch die Insolvenz

Leipzig. Der hallesche Jurist Lucas F. Flöther soll die Fluglinie Air Berlin durch die Insolvenz begleiten. „Er soll die Rechte der Gläubiger sichern“, sagte ein Sprecher Flöthers gegenüber LVZ.de. Air Berlin führt die Insolvenz in Eigenregie. Damit bleibt das Management weiter handlungsfähig. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche soll zudem der Düsseldorfer Jurist Frank Kebekus als Generalbevollmächtigter die Sanierung des Unternehmens in Eigenverantwortung vorantreiben. Das Amtsgericht Charlottenburg stimmte einem entsprechenden Antrag der Gläubiger zu.

Flöther, der in Halle studierte und auch eine Professur an der Martin-Luther-Universiät besitzt, hat zuletzt vor allem in Mitteldeutschland große Fälle betreut. So führt er den ehemaligen Leipziger Internetriesen Unister ebenso durch die Insolvenz wie den Fahrradhersteller Mifa aus Sangerhausen.

mro