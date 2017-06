Bilina. Mehr als hundert Umweltaktivisten haben zeitweise einen Braunkohle-Tagebau im Norden Tschechiens besetzt. Wegen unbefugten Betretens des Geländes und Widerstands gegen eine Amtsperson drohten ihnen jeweils Bußgelder von umgerechnet bis zu 1000 Euro, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Insgesamt seien 133 Menschen vorübergehend festgenommen worden, darunter auch 29 Ausländer.

Die Aktivisten waren am Samstagnachmittag in den Tagebau Bilina, rund 60 Kilometer südlich von Dresden, eingedrungen und hatten sich vor die Förderschaufel gesetzt. Der Betrieb musste bis zur Räumung unterbrochen werden. Die Mitte-Links-Regierung in Prag hatte voriges Jahr gegen den Widerstand von Anwohnern der Erweiterung des Braunkohle-Bergwerks im Nordböhmischen Becken zugestimmt. Braunkohle gilt als besonders klimaschädlich, ist aber in Tschechien immer noch der wichtigste Stromlieferant.

LVZ