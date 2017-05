Leipzig/Dresden. Das Münchner Internet-Vergleichssportal Check 24 baut nach eigenen Angaben die Standorte Dresden und Leipzig aus. Das Unternehmen ist in den beiden sächsischen Städten mit seinen Bereichen Reise und Flug seit mehreren Jahren vertreten. Bis zum Sommer sollen die Pauschalreise-Teams an den beiden Standorten zusammen nochmals um 70 Mitarbeiter erweitert werden. Damit solle die gute Entwicklung des Unternehmens fortgesetzt werden, sagte am Mittwoch Dominik Faber, der den Bereich Reise bei Check 24 leitet.

In Leipzig sind für die Firma derzeit „mehrere hundert Mitarbeiter“ tätig, in Dresden ist es eine „niedrige zweistellige Zahl“, hieß es. Die genaue Zahl der Beschäftigten an den beiden Standorten teilte Check 24 „aus wettbewerbstechnischen Gründen“ auch auf Anfrage nicht mit. Gruppenweit hat das Unternehmen an zehn Standorten insgesamt 1000 Angestellte. Gegründet wurde das Vergleichsportal vor 18 Jahren.



Ulrich Milde