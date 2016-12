Leipzig. Die Leipziger Verbundnetz Gas AG hat 2016 ein besseres Ergebnis erzielt. „Wir erwarten für dieses Jahr ein positives operatives Ergebnis“, sagte Ulf Heitmüller (51), seit 1. Oktober neuer Vorstandsvorsitzender des mit einem Umsatz von 9,4 Milliarden Euro größten ostdeutschen Unternehmens, in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung.

Im vorigen Jahr waren in der AG Verluste in Höhe von 102 Millionen Euro angefallen. Das vor gut einem Jahr aufgelegte Programm zur Steigerung der Ertragskraft „zeigt erste Wirkungen“. Sondereffekte, unter anderem der niedrige Ölpreis, hätten auch bei VNG ins Kontor geschlagen. „Insofern wird das nächste Jahr auch kein einfaches“, sagte der gebürtige Niedersachse. „Wir sind 2016 aber wichtige Schritte gegangen, um uns in eine gute Startposition für eine Neuausrichtung zu begeben.“

Momentan beschäftigen der Konzern sich intensiv mit der Strategie. Heitmüller sagte, er habe sich auf die Fahnen geschrieben, mit der neu gewonnenen Agilität und dem neuen Mehrheitsaktionär, dem Karlsruher Energiekonzern EnBW, die VNG noch weiter voranzubringen.

mi