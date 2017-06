Leipzig/Dresden. Die Gewerkschaft Verdi hat am Samstag ihre Streiks in Sachsen ausgeweitet. Neben den angekündigten Arbeitsniederlegungen im Dresdner Einzelhandel traten am Vormittag kurzfristig in Leipzig auch Beschäftigte des Internetversandhändlers Amazon in den Ausstand. „Die Tarifbindung bei Amazon muss her. Marktführung auf dem Rücken der Beschäftigten ist ein Skandal“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago in einer Pressemitteilung. Nach Angaben der Gewerkschaft sollte der Streik in Leipzig bis zum Ende der Spätschicht dauern.

In Dresden legten wie am Vortag rund 80 Beschäftigte des Einzelhandels die Arbeit nieder. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich Mitarbeiter der Geschäfte H&M, Esprit, Kaufland, Toys R Us und Ikea an der Aktion. Die Gewerkschaft wolle damit ihre Forderungen in den Verhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterstützen.

LVZ