Wolfsburg/Zwickau. Volkswagen baut eine ganze Familie von Elektroautos auf. Am Freitag seien Konzept und Design der ersten Modelle verabschiedet worden, die 2020 auf den Markt kommen sollen, sagte Markenchef und VW-Vorstand Herbert Diess. Der bereits auf Automessen gezeigte I.D. bildet die Basis und ist vor allem für den europäischen Markt gedacht. Die Produktion dürfte 2019 in Zwickau beginnen, wo dafür kräftig investiert wird. Rund 300 Millionen Euro würden in die neue Produktion gesteckt, sagte Produktionsvorstand Thomas Ulbrich.

Der Arbeitsaufwand wird allerdings niedriger sein als bei heutigen Autos: Die E-Autos seien um rund 25 Prozent effizienter zu produzieren als die aktuellen Fahrzeuge, betonte Diess. „Der Bedarf an Mitarbeitern wird tendenziell niedriger sein.“ Der Kostendruck sei hier besonders hoch, denn die neuen Modelle sollten trotz teurer Batterie „etwa das Gleiche kosten wie ein vergleichbarer Diesel“. Gleichzeitig solle die gesamte Elektroflotte vom Start an profitabel sein.

Dazu wird später auch die Produktion in China beitragen, wo vermutlich eine SUV-Variante des I.D. für den dortigen Markt gebaut werden wird. Weltweit sollen spätestens 2025 pro Jahr eine Million Elektroautos der Marke VW verkauft werden, die damit Weltmarktführer sein will.

Von stw