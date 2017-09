Volle Auftragsbücher bei der Elektroindustrie im Osten

Dresden. Die Elektroindustrie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zieht eine positive Zwischenbilanz. Die Kapazitätsauslastung habe mit 88 Prozent im ersten Halbjahr 2017 ein Sechs-Jahres-Hoch erreicht, teilte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) am Freitag mit. Die 575 Betriebe konnten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 ein Umsatzplus von 3 Prozent auf rund 7 Millionen Euro verbuchen. Den größten Wachstum erreichten Hersteller elektrischer Ausrüstungen mit einem Plus von 8 Prozent. Bei den Elektronikherstellern stagnierte der Umsatz.

„Viele Elektroindustriefirmen könnten schneller wachsen, wenn es keinen Fachkräftemangel gäbe“, erklärte die Vorsitzende der Dresdner ZVEI-Landesstelle, Ute Poerschke. „Auf 100 offene Stellen für Elektrofacharbeiter kommen weniger als 40 Arbeitssuchende mit der erforderlichen Qualifikation. Deshalb dürfen wir die Investitionen in den Bildungsbereich keineswegs vernachlässigen“.

LVZ