Chemnitz - . Wenige Wochen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch 9000 Lehrstellen in Sachsen unbesetzt. Gleichzeitig suchten noch 8000 junge Leute eine Ausbildung, teilte die sächsische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit.

„Schon heute fehlen uns zumindest rechnerisch über tausend junge Menschen, um alle gemeldeten Lehrstellen zu besetzen“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus-Peter Hansen, laut Mitteilung. Ein so hoher Stellenüberschuss sei schon sehr ungewöhnlich, sagte eine Sprecherin. Das Ausbildungsjahr beginnt am 1. August und am 1. September.

Fleischer und Dachdecker suchen Nachwuchs

Besonders beliebt seien weiterhin unter anderem die Ausbildungsberufe Verkäufer, Einzelhandelskaufmann, Kfz-Mechatroniker, Fachlagerist, Friseur, Tischler und Koch. Relativ wenige Bewerber interessierten sich dagegen beispielsweise für die Ausbildung zum Fleischer, Bäckereifachverkäufer und Dachdecker. Hier gibt es pro suchendem Jugendlichen noch mindestens fünf freie Stellen.

Von LVZ