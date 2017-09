Freyburg. Die Weinlese an Saale und Unstrut läuft auf Hochtouren. Die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut als größter Weinerzeuger der Region meldete am Samstag, es seien bereits eine Million Kilogramm Trauben und damit ein gutes Viertel der erwarteten Gesamtmenge geerntet worden. Die frühen Sorten wie Gutedel, Auxerrois oder Muscaris seien bereits vollständig im Keller der Genossenschaft. An diesem Wochenende laufe das Finale für Müller-Thurgau, Portugieser und Dornfelder.

An den Wochenenden lieferten vor allem die mehr als 350 Hobbywinzer der Genossenschaft ihr Lesegut zur gemeinsamen Kelter in Freyburg an. Die Mitglieder bewirtschaften rund 400 Hektar Rebfläche überwiegend in Sachsen-Anhalt, aber auch in Thüringen.

Die Winzervereinigung rechnet mit rund drei Millionen Litern Wein, die aus den erwarteten vier Millionen Kilogramm Trauben entstehen. Analysen zeigten, dass die Qualität meist deutlich über der des Vorjahres liege. Die Lese werde voraussichtlich noch bis Mitte Oktober andauern.

Von LVZ/gap