Am kommenden Mittwoch startet in Leipzig auf der Neuen Messe und im Congress-Center das Weltverkehrsforum (ITF). Es ist schon die zehnte Auflage in der Messestadt. Und auch in den nächsten Jahren kommt das Forum wieder an die Pleiße. Bis 2020 sei das jetzt fest vereinbart, gab Generalsekretär José Viegas (64) im LVZ-Interview bekannt.