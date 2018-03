Albert Hammond Jr. und mehr Plattentipps

Hannover.

The Breeders: All Nerve. In den Neunzigern war “Cannonball“ ein Garant für volle Tanzflächen. 25 Jahre nach ihrem größten Hit haben The Breeders in Originalbesetzung ein schnoddrig-schönes Slacker-Album eingespielt. Die rumpeligen Zweiminüter mit den eigensinnigen Gitarrenmelodien wollen nichts – genau das macht sie so schön.

The Breeders: All Nerve Quelle: Label

Young Fathers: Cocoa Sugar. In den Songs der stimmgewaltigen Young Fathers prallen Welten aufeinander: Die drei Sänger, die aus England, Liberia und den USA stammen, lassen aufgestauter Wut ihren Lauf, nach düsteren Rap-Parts spenden helle Gospelgesänge Hoffnung. Wer Bands wie TV on the Radio mag, wird diese rasante Geisterbahnfahrt lieben.

Young Fathers: Cocoa Sugar Quelle: Label

Albert Hammond Jr.: Francis Trouble. Als Gitarrist der Strokes hat der Sohn von Albert Hammond (“It Never Rains in Southern California“) seinen Platz in der Musikgeschichte schon sicher. Sein viertes Soloalbum ist seinem Zwillingsbruder gewidmet, der noch im Mutterleib starb. Hammond Jr. stellt ihn sich offenbar als Abenteurer vor – sehen wir ihm deshalb Surfrock und andere musikalische Eskapaden nach.

Albert Hammond Jr.: Francis Trouble Quelle: Label

Von Karsten Röhrbein