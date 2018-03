Nathaniel Rateliff – Scheiden bringt Soul

Der amerikanische Sänger Nathaniel Rateliff hat den Blues und singt auf dem neuen Album „Tearing at the Seams“ (VÖ-Datum: 9. März) Songs, die wie Soulklassiker aus der Zeit von Sam & Dave und Sam Cooke klingen. Mit seiner formidablen R’n’B-Band The Night Sweats kommt der 39-Jährige demnächst auf Deutschlandtour.