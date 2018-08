Leipzig

Der Dynamiker Angelo Kelly, der geeignet wäre, einen Haufen rauer Piraten zum fröhlichen Seemannschor zu formen, hatte am Sonnabend leichtes Spiel im Eutritzscher Park. Antreiben musste er weder die siebenköpfige Familie, noch die sechs Begleitmusiker auf der Bühne und erst recht nicht die Menge davor. Es funktionierte von allein!

400 Jahre alte Lieder

400 Jahre alte Lieder erklingen beim Konzert der Kelly Family II und ganz neue – zu irischer Trommel, Geige und Dudelsack. Die Töchter lassen die Hacken klacken, beim Mitsingen und -tanzen lösen sich im Publikum kleeblattförmige Tränen des Glücks. Die Parkbühne des Geyserhauses ist ausverkauft, mindestens 1500 Menschen feiern Angelo, Kira, Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William Kelly – die organische und harmonische Weiterentwicklung der bekannten Kelly Family.

Irische Fahnen wehen, es sind die sächsischen Farben zuzüglich eines Streifens Orange. Sachsen können sich gut in Iren einfühlen und in Windeseile gälische Lieder lernen. „O Row Schedewaha Walja“, steht auf einem Schild in Lautschrift geschrieben. Der 17-jährige Gabriel hält es hoch und alle sind Feuer und Flamme. Plötzlich ist die Gitarre verstimmt. „Ihr seid zu heiß“, ruft Vater Angelo. Zur Überbrückung muss sein großer Sohn eine Anekdote erzählen. Er berichtet davon, wie eine Zeitung ihm unterstellte, dass er die Kelly Family nicht mag. Großes Gelächter.

Der nächste Mädchenschwarm

Gabriel dürfte der nächste Mädchenschwarm unter dem Nachnamen seiner Eltern, Onkels und Tanten werden. Wie er bekommt jedes Kind seinen umjubelten Auftritt. Das ist Motivation durch Übergabe von Verantwortung.

Angelo Kelly tourt derzeit mit seinen Geschwistern sowie seiner Frau und den fünf Kindern parallel, also mit der Kelly Familiy I und II – eine Doppelbelastung aufgrund unerwarteten Doppelerfolgs. „Wenn das so weitergeht“, verrät der Musiker in einem Gespräch vor dem Konzert, „muss ich anders organisieren.“ Er selbst könne zwar schnell umschalten, schließlich habe er schon früher in verschiedenen Bands gespielt, an einem Abend Schlagzeug, am nächsten die Gitarre, heute Jazz, morgen Rock und immer wieder Folk. Allerdings möchte er seine Lieben nicht überstrapazieren und Spaß an der Sache behalten.

Publikum ist emotionaler als im Westen

Positive Erinnerungen an die eigene Kindheit in den Fußgängerzonen des Ostens sind unterm langen blonden Haar abgespeichert. Das Publikum hier kam ihm emotionaler vor als das im Westen, bis heute fühle er eine starke Verbundenheit. Auch darum habe er Straßenmusiker im Vorprogramm, Raoul Fabian und Florian Kolditz nutzen in Eutritzsch ihre Chance.

Veranstaltet wird das hiesige Konzert von einem Freund der Familie. Daniel Riedel aus Markkleeberg und Angelo Kelly hatten sich vor sechs, sieben Jahren aus purem Zufall kennengelernt. Zu der Zeit bekam der damals als Solist oder im Duo arbeitende Musiker in Leipzig keinen Fuß in die Tür, fand einfach keinen Auftrittsort. Organisationstalent Riedel kümmerte sich, kleinere Konzerte im Kulturbundhaus und der Pfeffermühle folgten und jetzt das erste auf der Eutritzscher Parkbühne!

Nächster Leipziger Konzerttermin: 31. August 2019

Angelo Kelly dankt dem Freund samt Frau Nicole und Sohn Leon von der Bühne aus und verrät, dass er seine Familie gefragt habe: Wollen wir auch im nächsten Jahr auf Sommertour gehen? Ja! Der Termin für ein zweites Konzert im Leipziger Norden steht fest, es ist der 31. August 2019.

In der Zugabe öffnet der Bandleader das bis dahin zu einem Pferdeschwanz gebundene Haar und schwenkt es im Headbanger-Stil der Metaller. „Can You Feel My Irish Heart?“ Fühlt Ihr mein irisches Herz? Und ob!

Von Bert Hähne