Hannover



Score. So klingt Kino: Der Geschichte der Filmmusik bis zu ihren Anfängen in der Stummfilmzeit spürt diese Doku nach und lässt Meister ihres Fachs wie Oscar-Preisträger Hans Zimmer (“Der König der Löwen“) zu Wort kommen. Hinterher versteht man besser, wie Musik und Bilder zusammen wirken – und möchte immer weiter zuhören.

Score – Eine Geschichte der Filmmusik Quelle: Verleih

The Killing of a Sacred Deer. Archaisch, gnadenlos und auch ein bisschen rätselhaft: Der griechische Wunderregisseur Yorgos Lanthimos setzt eine saturierte Arztfamilie einer mörderischen Prüfung aus, schickt ihr eine Art Racheengel und reflektiert über Schuld und Sühne. Nicole Kidman und Colin Farrell als Ehepaar gehören zu den Leidtragenden in diesem originellen Thriller.

The Killing of a Sacred Deer Quelle: Verleih

Aus dem Nichts. Ein Kinodrama, entstanden aus Wut: Fatih Akin hat die Opfer der NSU-Anschläge in den Mittelpunkt gerückt, die in der Wahrnehmung oft hinter den Tätern zurücktreten. Eine junge Hamburgerin verliert ihre Familie bei einem rechtsterroristischen Anschlag und wird zur Rächerin. Für den Oscar hat’s nicht gereicht, aber in Cannes gab es den Darstellerpreis für Diane Kruger.

Aus dem Nichts Quelle: Verleih

Von Stefan Stosch