Leipzig

„Diejenigen, die hier herkommen, gehören für gewöhnlich zu den Ungebildetsten und Dümmsten ihrer eigenen Nation. / Warum sollen wir ertragen, dass diese Bauerntrampel in unsere Siedlungen einfallen und durch ihre Zusammenrottungen uns ihre Sprache und ihre Sitten aufzwingen? / Kurzum, wir werden bald in der Minderheit sein.“ Kommen Ihnen diese Worte bekannt vor? Haben Sie das Gefühl, sie schon mal gehört zu haben? Gut möglich, denn ein berühmter Mann hat sie ausgesprochen: Benjamin Franklin. Er formulierte sie im Jahr 1753, in Sorge um „sein“ Pennsylvania und in Angst vor einer Invasion der vielen zuziehenden Fremden, Deutschen übrigens. Das Video-Musik-Kunst Kollektiv Shortfilmlivemusic zeigt in seinen „Survival Strategies for Cold Countries“, wie erschreckend nahtlos sich Franklins 250 Jahre alten Worte in die heutige Debatte um Zuwanderung und Flucht einreihen – und wie aus Einzelschicksalen verschiedener Epochen eine überzeitliche und zugleich aktuelle Geschichte entsteht, die das Ankommen Fremder hier in Deutschland, wo Kälte nicht nur ein Wetterphänomen ist, eindrucksvoll beleuchtet.

Vielschichtige Collage

Das gelingt vor allem dadurch, dass Shortfilmlivemusic das Thema nicht pädagogisch angeht: Neriman Bayram, Jan F. Kurth, Clemens Hauser und Gerhard Spaney haben ein „ Filmkonzert“ entwickelt, das viel mehr ist als ein Konzert-oder-Film, auch mehr als ein Konzert-und-Film. Musik, Text, Performance und Filmmaterial fließen ineinander, man weiß manchmal gar nicht, wo man zuerst hinsehen oder hinhören soll. Groovender Minimal-Jazz trifft auf angeraute Folklore, Bassklarinette auf Oud und elektronisches Geknispel, E-Gitarre auf Schlagzeug, Horn und Saxophon. Dazu Texte von Bertolt Brecht und Benjamin Franklin, Olga Grjasnova und Mehrnousch Zaeri-Esfahani sowie Filmaufnahmen, die teilweise eigens gedreht, teilweise aus Archiven und Filmen wie „Ich Chef, Du Turnschuh“ (D 1998) geschnitten wurden. Was auf jeder einzelnen Ebene schon spannend genug wäre, verbindet sich hier zu einer vielschichtigen Collage, die ästhetisch fesselt, vor allem aber zum Nachdenken und Mitfühlen anregt.

Bilder von Gastarbeitern aus den 1970ern

Wir hören und sehen verschiedenste Menschen, die nach Deutschland kamen – als Gastarbeiter in die Bundesrepublik, als Vertragsarbeiter in die DDR, auf der Flucht vor dem Krieg, in den 70er- und 80er-Jahren oder erst vor kurzem, freiwillig oder unfreiwillig, aus Russland, dem Libanon oder Italien, als Kinder oder als Erwachsene.

Wir sehen sie auf der Leinwand, hören ihre Stimmen vom Band oder ihre Geschichten von einem der Musiker auf der Bühne vorgelesen, mal deutsch, mal arabisch, mal beides. Wir sehen Menschen in einem Zug, die aus dem Fenster schauen, daneben die vorbeirauschende Landschaft. Junge Polinnen kommen am VEB Kim in Storkow an. Hend Amman erzählt, das man sie als erstes in einen Kurs schickte, in dem sie lernte, wie eine deutsche Frau den Schulranzen ihrer Kinder packt. „In der deutschen Kultur gibt es das nicht, dass man sagt: Ich helfe dir. Es nicht selbst zu schaffen, ist schlecht angesehen.“, resümiert sie später.

Das UT wird zur Arbeitsagentur

Zur Uraufführung des Programms Ende 2017 im Festspielhaus Hellerau erklärte der junge syrische Geschichtslehrer Shadi Aldamen zu Beginn, dass er Fadi Mhawesch als Sprecher vertreten müsse, weil der – und das ist kein schlechter Witz – am Tag der Uraufführung einen Termin in der Ausländerbehörde in Freiburg hatte – „und der kann nicht verschoben werd’n!“, riefen die acht Männer auf der Bühne im Amtsschreiben-Chor.

Jetzt in Leipzig wird Mhawesch auf der Bühne stehen – und das UT an einer Stelle des Programms in eine Arbeitsagentur verwandeln: „Herzlich willkommen in der Arbeitsagentur. Ich möchte heute Ihre Kompetenzen feststellen. Wie sind Ihre Kommunikationsfähigkeiten?“ In Hellerau mussten da einige lachen, die direkt Angesprochene blieb ganz stumm, vielleicht nur von der Situation überfordert, und nicht von der Frage.

Ohne moralische Erpressung

Die Lachenden fühlten sich schnell ertappt: Was, wenn ich in dieser Situation wäre? Was, wenn ich, als gestandener Berufstätiger, ach was, als erwachsener Mensch, reduziert würde auf „Der-kann-unsere-Sprache-nicht-richtig“? Was, wenn ich als nach Deutschland gekommener Hindu automatisch zum muslimischen Flüchtling abgestempelt würde? Was, wenn ich hier mit zugewanderten Eltern aufgewachsen zwei Muttersprachen hätte, mein Lehrer mir aber erklärte, es gebe immer nur eine? „Survival Strategies for Cold Countries“ legt uns diese Fragen Fremder ans eigene Herz, ohne erhobenen Zeigefinger, ohne moralische Erpressung, einfach durch innere Kraft – mehr kann Kunst nicht leisten.

Und nur nochmal zur Erinnerung: Die Deutschen sind auch 250 Jahre nach Benjamin Franklins Angst nur eine kleine Minderheit in den USA.

Shortfilmlivemusic „Survival Strategies for Cold Countries“ am Freitag um 20 Uhr im UT Connewitz, Karten im VVK für 10 Euro zzgl. Gebühren bei Tixforgigs und Culton.

Von Benjamin Heine