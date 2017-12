Betörendes Aquarell

Edgard Varèses „Ionisation“, Ludwig van Beethovens viertes Klavierkonzert und Dmitri Schostakowitschs sechste Sinfonie standen in dieser Woche auf dem Programm der Großen Concerte des Leipziger Gewandhausorchesters. Am Flügel: die wunderbare Hélène Grimaud, am Pult: Lionel Bringuier