Blue Man Group kommt nach Leipzig - LVZ-Abonnenten sparen

Die Europa-Tournee der Blue Man Group trifft auf überragende Zuschauerresonanz. Aufgrund der großen Nachfrage kommt die preisgekrönte Theatershow jetzt auch nach Leipzig. Die genialen Blaumänner

präsentieren natürlich alle Blue-Man-Group-Klassiker wie ihr Wasserwirbel-Trommeln, Marshmallow-Werfen und Farb-Spucken, aber auch brandneues Material. Die Blue Man Group ist ein weltweites Phänomen. An festen Spielorten in New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando und Berlin fasziniert die geniale Truppe seit Jahren mit ihrer Multimedia-Performance und begeisterte über 35 Millionen Menschen in mehr als 20 Ländern.

LVZ-Abo-Vorteil Blue Man Group 4. bis 7. April 2019 in der Arena Leipzig Ihr Vorteil: 15 % Rabatt auf die Karen für die Show am 4. April 2019 Normalpreis ohne Rabatt je nach Preiskategorie 40,70 bis 76,70 Euro Karten in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de

Frei nach ihrem Motto „Die einzige Show so bunt wie das Leben!“ ist die Blue Man Group derzeit auf einer Tournee rund um den Globus.