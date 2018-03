„Brüder Karamasow“ in Kurzfassung

Leipzig. Fjodor Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasow“ hat so ziemlich alles – einen selbstsüchtigen Vater, seine sehr unterschiedlichen Söhne, die Frauen, die diese Söhne lieben und Betrachtungen über die damalige russische Gesellschaft. Dazu kommen Überlegungen über Gut und Böse – und nicht zuletzt ein Mord. Der Mammutaufgabe, diesen Roman auf die Bühne zu bringen, stellte sich das Theater Eumeniden am Donnerstag bei ihrer Premiere in der Mühlstraße 14.

Die Eumeniden führen das Epos nicht zum ersten Mal auf, Premiere hatte es schon einmal vor rund zwei Jahren. Das Stück, bei dem Janna Kagerer Regie führt, ist aber inzwischen stark gekürzt von über vier auf etwa zwei Stunden. Das bedeutet natürlich, dass man Prioritäten setzen muss – denn so sehr sich Literaturfans wünschen, ihre Bücher exakt auf Leinwand oder Bühne gebracht zu sehen, es ist oft nicht möglich. In diesem Fall liegt der Fokus zunächst auf der Gerichtsverhandlung, die mit dem Eintreten des Hauptverdächtigen beginnt: Der älteste Sohn Dmitrij soll den Vater ermordet haben. Ihm folgen die anderen Charaktere, alle in Schwarz gekleidet. Dmitirij und sein Vater buhlen um eine Frau, Gruschenka. Es kommt zur Eskalation zwischen den beiden vor den anderen Brüdern, Iwan und Aljoscha. Dennoch will Dmitrij die Frau heiraten, muss dafür aber das Geld zurückzahlen, das er von seiner eigentlichen Verlobten Katerina erhalten hat. Aber hat er den Vater im Kampf um Geld und Liebe getötet?

Der minimalistische Bühnenaufbau ermöglicht eine gelungene Mischung aus Szenen der Verhandlung und Rückblenden, die zeigen was zuvor passiert ist. Während einige Stühle frontal zum Zuschauer stehen, sind die anderen an der Seite der Bühne entlang platziert. Die darauf sitzenden Darsteller sehen aus wie Geschworene. Das hat eine erzählerische Funktion: Genau wie große Teile der Geschichte befinden sich die Personen und Aspekte, die nicht beleuchtet werden, für das Publikum im Dunkeln. So entsteht ein interessanter Krimi mit der Frage, wer nun den Mord am alten Karamasow begangen hat. Zentrale philosophische Fragen des Buches, das jeden der Brüder als Verkörperung einer Idee zeigt, finden ebenfalls innerhalb des begrenzten zeitlichen Rahmens einen Platz. Es geht insbesondere um die persönlichen Bindungen, mit dem immer verständnisvollen Aljoscha als roter Faden, der von einem Botengang zum nächsten geht.

Die Handlung ist insgesamt spannend und nachvollziehbar, auch wenn es vereinzelt für Zuschauer ohne Vorwissen an Kontext fehlt. So taucht gegen Ende eine wichtige Figur auf – ohne Erklärung, wer genau sie ist. Trotz der Tragik gibt es dafür auch einiges zu lachen. Das liegt vor allem an der ausdrucksstarken und sehr witzigen Mimik von Katharina Geyer, die in dieser komplett weiblichen Besetzung den Dmitrij spielt. Hier sitzt alles bis zum letzten Augenrollen. Auch Lisa Pawula als Olga Chochlakowa sorgt durch ihre überdrehte Art für lustige Momente und bringt somit Kurzweil in den Vatermord.

Weitere Vorstellungen der „Brüder Karamasow“ am 22., 23. und 24. März um jeweils 20 Uhr in der Mühlstraße 14, Eintritt 10/ermäßigt 8 Euro.

Von Miriam Heinbuch