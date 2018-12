Leipzig

„Den musst du unbedingt treffen und ihm deine Stücke vorspielen.“ So der Rat eines Freundes an Kai Niemann. Gemeint war Henning Verlage, Produzent und unter anderem Live-Keyboarder von Unheilig. Der Graf zog sich bekanntlich vor gut zwei Jahren auf sein Schloss zurück. Als der Sänger Niemann dann vor zwei Jahren tatsächlich mit Verlage zusammen saß, muss diesem ziemlich schnell klar geworden sein, dass der Leipziger genau der richtige Mann ist, um ein neues Projekt zu starten.

Faelder lautet der Name der Allstar-Truppe – an Bord sind neben Niemann und Verlage auch Sebastian Lange und Florian Speckardt von In Extremo sowie Bassist Adrian Kehlbacher. Das Quintett vereint auf dem Debütalbum Zutaten, die zum einen den Unheiligen Geist und zum anderen eine Düsternis beschwören, der man eine Menge Faszination abgewinnen kann. Durchkalkuliert bis ins Kleinste ist der Erstling, angefangen vom Namen „Unheilbar“, der nicht ganz zufällig Nähe zum prominenten vorigen Projekt Verlages herstellt.

Der Auftakt ist schlichtweg grandios, beeindruckend, dramatisch, monumental. Wer Niemann von seiner anderen Band 108 Fahrenheit kennt, den überrascht die Kraft und Tiefe nicht – in der neuen Formation entfaltet sie allerdings ihre volle Wirkung. Denn diese Stimmbänder scheinen gemacht dafür, dem Schmerz der Welt eine Färbung zu geben. „Wo ist das Meer“ bündelt unendliche Müdigkeit, Schwermut und Mystik, umgeben von einem allmählich wachsenden Soundbombast. Ein perfektes Düsterbild, das in der Single „Halt die Welt fest“ weitergeführt und tanzbar gemacht wird. Spätestens hier geht der Duktus klar in Richtung Rammstein, treibend und ratternd.

Titel Nummer drei sorgt dann für den Bruch, den man je nach Erwartungshaltung in Verbindung mit dem Namen Henning Verlage entweder befürchtet oder erhofft hat: Der Song „Unheilbar“ ist streichzart in lyrischer wie kompositorischer Hinsicht. Liebesschmerz in jener Art, die den Grafen seine frühen Fans gekostet, ihm aber auch ein Millionenpublikum beschert hat. Sänger Niemann betont: „Wir sind nicht gekommen, um irgendjemandes Erbe anzutreten, sondern um ein neues Fach aufzuziehen.“ Das kann man ihm, der überwiegend autobiografische Texte beisteuerte, abnehmen – und trotzdem feststellen, dass das Abschöpfen von Fans aus der alten Unheilig-Gemeinde bei Faelder nicht gerade Katastrophenalarm auslösen dürfte.

Gemein ist den 14 Titeln, an denen auch Produzent Vincent Sorg mitmischte, dass sie es sich im Ohr bequem machen – wegen des sicheren Gespürs für Hooklines. Graue Novemberwolkenwände stehen neben hellblauen Simpel-Bekenntnissen wie „Du gehörst zu mir / für alle Zeit / wirst du bei mir sein / bis in die Ewigkeit.“ Die eher ruppige Entschädigung kommt von einem Titel wie „Ich bin schon tot“, und „Menschenfresser“ ist ein saucooler Abräumer.

So also zerfällt das Debüt in zwei Teile: unwiderstehliches Gewitter aus Elektro, Pop Noir und Rock hier, kaum verhohlene Schlager-Attitüde dort. Das Major-Label Universal weiß aus Erfahrung, dass solche Welten durchaus vereinbar sind. Und ja, wahrscheinlich stehen die Chancen, unheilbar an Faelder zu erkranken, gar nicht schlecht.

Am 16. Februar spielen Faelder in der Moritzbastei; Karten unter www.ticketgalerie.de, Hotline 0800 2181050 und allen LVZ-Geschäftsstellen.

Von Mark Daniel