“Coco“ und mehr DVD-Tipps

Coco: Von Mexiko ist nichts Gutes zu erwarten. Ein Land der Faulpelze und Drogengangs, der korrupten Eliten und der flüchtenden Armen, die alle über den Rio Grande wollen, um guten Amerikanern den Job zu stehlen. In der Mexiko-Sichtweise Donald Trumps gipfelt das ein Jahrhundert alte Trugbild, das Hollywood in seinen Western vom Mexikaner gezeichnet hat: Große Sombreros, nix darunter. Sapristi! Und jetzt kommen die Pixar-Leute und feuern eine Breitseite gegen den herabwürdigenden Mex-Text des Präsidenten.

In “Coco“ springt einem ein quirliges Gegenmexiko in die Augen. Erzählt wird von der Macht der Mariachi-Musik, die den kleinen Miguel in Widerspruch zu seiner Schusterfamilie und ins Reich der Toten bringt. Wo er ein Familiengeheimnis löst: Der Ururgroßvater hatte Frau und Töchterchen Coco für eine Karriere verlassen, seither ist in der Familie Singen, Spielen, Liederhören auf dem Index. Oma wacht über die Einhaltung des Verbots. Die verräterische Gitarre auf einem Familienfoto aber (auf dem der Kopf des untreuen Altvorderen abgerissen wurde) erleuchtet Miguel: Ernesto, der berühmteste Sänger Mexikos, war sein Ururopi.

Am magischen Día de los Muertos, dem Tag der Toten, findet er sich per Abrakadabra im Jenseits wieder. Ein Orpheus, der endlich singen und den Bann der Musik lösen möchte, steigt in die Unterwelt. Und die ist atemberaubend schön – eine Fiesta-Vision in tausend glühenden Farben. Überall klappern Skelette, aber (fast) nur nette. Nie waren Tote so liebreizend, lustig, lebendig. Die Tradition ist eh sympathisch: Am Día de los Muertos treffen die Toten mit ihren Hinterbliebenen zusammen. Kein gebeugtes Allerseelen, kein trüber Totensonntag, alles läuft ganz ohne Gram und Trauer, dafür mit Blumen, Süßigkeiten und Umarmungen. Die Toten kommen, solange man ihrer gedenkt, danach verschwinden sie in eine Sphäre hinter dem Tod.

So muss Miguel seinen hilfreichen Begleiter Hector vor dem Vergessenwerden retten, und die Sache mit der Familie birgt auch noch eine Überraschung. Was dann auch klärt, warum der Film “Coco“ heißt und nicht “Miguel“. Die Pixards, die Wizards of Pixar, erzählen das wieder ganz wunderbar, holen Grinser aus den Gesichtern aller Generationen. Keiner im Trickfilmreich kann das auch nur annähernd so gut! Caramba!

Coco Quelle: Pixar

The Deuce – erste Staffel: Für die Oscars wurde sein Film “The Disaster Artist“ nicht aufgestellt, vom Cover von “Vanity Fair“ wurde er dann selbst entfernt: James Franco, der bei der Golden-Globe-Verleihung noch ein Solidaritätszeichen mit der Mee-Too-Kampagne trug, steht inzwischen selbst im Ruch, Frauen sexuell genötigt zu haben. Und wie es in den Zeiten des großen Hollywood-Aufräumens mit den Widerlichen des Geschäfts so ist: Beschuldigung plus mediales Trommeln ergeben Schuld plus Vorverurteilung, zumindest Misstrauen gegenüber Franco.

In der HBO-Serie “The Deuce“ (der Spitzname der West 42nd Street zwischen der 6. und 8. Avenue klingt nach “to seduce – verführen“) spielt er die Zwillingsbrüder Martino, den soliden Vincent und den windigen Frankie, die sich im New York des Jahres 1971 mit der Mafia einlassen, bei der Frankie Spiel- und Wettschulden hat.

Eigentliches Thema der Serie ist die Morgendämmerung des amerikanischen Pornogeschäfts, als sich Frauen des “ältesten Gewerbes der Welt“ vor die Kameras von selbsternannten Künstlern begaben, und ausbeuterischer Sex im vermeintlichen Dienst der “sexuellen Befreiung“ zum verboten-geduldeten Massenmedium gemacht wurde. Es ist eine Geschichte der Entwürdigung der Frauen zum Objekt, und indem die Serienmacher Authentizität des Milieus erreichen wollen, müssen sie naturgemäß den dummen Machismo und Frau als Beute zeigen (und liefern zudem in Maßen Bilder, auf die Voyeure stehen – was sie nicht müssten).

Man wird Franco diese Serie ins Kerbholz ritzen, ein “Siehstewohl!“ raunen, ihre Klasse aber ist unbestritten. Und was die Hollywood-Schere betrifft: Lieber nicht. Ein Dutzend Filme mit Franco oder seiner Stimme (zwei Animationsfilme) sind in Vorbereitung, werden gedreht oder sind abgedreht, eine zweite Staffel von “The Deuce“ (wo er auch produziert und Regie führt) ist angekündigt. Man müsste ganz schön schnippeln und nachdrehen.

The Deuce Quelle: HBO/Warner

Fargo – dritte Staffel: Natürlich behauptet Noah Hawley auch bei der dritten Staffel seiner Serie “Fargo“ wieder, dass all das Folgende auf wahren Ereignissen beruhe. Aber schon der sechsminütige Auftakt der ersten Episode lässt einen daran zweifeln. Eine düsteres Verhör in einem Hinterzimmer im Ostberlin der letzten Mauerjahre (auch im Original in deutscher Sprache) ist der wohl unwahrscheinlichste Prolog für die dann wieder völlig abwegige Hauptgeschichte, die im Jahr 2010 im verschneit-verschnarchten Minnesota spielt.

Mit der Wahrheit sei es freilich so eine Sache, gestand Hawley jüngst in einem Interview. Eden Valley heißt der Ort, an dem wir auf zwei Brüder treffen, die sich am liebsten aus dem Weg gehen. Sie heißen Stussy, was angesichts der folgenden Ereignisse durchaus passend erscheint. Emmit Stussy ist ein gemachter Mann, der “Parkplatzkönig von Minnesota“, ein braunäugiger, gutaussehender Typ mit gewelltem Haar, der seinen amerikanischen Traum vom Wohlstand verwirklicht zu haben scheint. Sein Bruder Ray ist schon optisch das Gegenteil - ein Moppel mit schlechtem Teint und Stirnglatze, ein schlecht bezahlter Bewährungshelfer, der mit seiner Probandin und Geliebten Nikki (Mary Elizabeth Winstead) auf Bridgeturnieren spielt, das gemeinsame Wannenbad mit Kerzen illuminiert und liebend gern mit einem schönen Ring um sie anhalten würde.

Allein fehlt dem Teilzeitromantiker dafür das nötige Geld, so bittet er seinen Bruder schweren Herzens darum. Der lehnt ab. Und damit flammt eine biblisch anmutende Feindschaft neu auf, die in Rays und Emmits Kindheit begann. Ray besaß als Junge eine wertvolle, äußerst seltene Briefmarke mit Sisyphus-Motiv. Die hat der Vater Emmit vermacht, während Ray die nach Wasser und Politur schreiende rote Corvette bekam. Für Ray ist das Stückchen Papier das Symbol des ungerechten Glücks, er beschließt einen anderen seiner betreuten Straffälligen auszuschicken, die Marke zu stehlen. Was nicht so ganz gelingt. Und so geht die Geschichte los und zwar voll nach hinten.

Ewan McGregor spielt beide Brüder. Eine Doppelrolle, für die er sich Kilos anfraß (Ray), um sich dann als Emmit in figurschaffende Spanx-Garnituren zu quetschen. Es geht darum, dass Geld Gierhälse (und Leichen) macht. Untadelig ist hier nur die Gesetzeshüterin. Carrie Coon wird als geschiedene Polizeichefin Gloria Burgle wieder an Frances McDormand, der Polizistin des Kinofilms “Fargo“, gemessen und für gut befunden. Als das Chaos der Stussys auf die Polizeistation von Eden Valley zurollt, bitten wir nur um eins: Dass es Gloria nicht überrollen möge, den Lichtstrahl in der unvorhersehbaren Finsternis von “Fargo“.

Fargo, Staffel 3 Quelle: Fox

Designated Survivor – erste Staffel: Wieder einmal liegt das Wohl oder Wehe Amerikas in der Hand von “24“-Star Kiefer Sutherland. Als Tom Kirkman ist er ein Nebenminister im Kabinett des Präsidenten, ein unbedeutender, farbloser Typ. Eigentlich sollte er demnächst aus der Regierung gedrängt werden. Dann jagen Terroristen das Capitol in die Luft, mehr als 1000 Menschen sterben, der Präsident inklusive. Und Kirkman, der als “designierter Überlebender“ nur zur Sicherheit zurückgelassen wurde, ist von einem Moment auf den anderen der letzte Überlebende und damit Not-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Bald nun wird ein echter Überlebender der Katastrophe wie durch ein Wunder aus den Trümmern gezogen, und es stellt sich heraus, dass er kurz vor der Explosion in einem bombensicheren Raum Zuflucht suchte, was ihn verdächtig macht. Der Gouverneur des Staates Michigan unterdrückt nach dem Anschlag Muslime und verweigert dem unerfahrenen First Man Gehorsam und Bündnistreue. Und das Regieren im Ausnahmezustand erweist sich auch sonst als vermintes Gelände - unter dem Deckmäntelchen demokratischer Spielregeln spielen viele ihr eigenes Spiel. Während die Finger auf einen muslimischen Terroristen in Algerien zeigen, wächst der Verdacht, dass hinter dem Anschlag jemand im Homeland America steckt.

Ein White-House-Kammerspiel, das mit einem Paukenschlag beginnt, und danach viel zu oft mit zu viel Pathos die Schnarrtrommel schlägt, den Patriotismus abfeiert, gelegentlich gar zur Werbesendung fürs Militär avanciert. Was der durchaus messbaren Spannung in die Quere kommt. Am Ende sieht man nur noch Stars und Stripes.

Designated Survivor, Staffel 1 Quelle: Fox

Jugend ohne Gott: Ödön von Horvath, genauer Beobachter und zeitweiliger Bewohner des Dritten Reichs, hat in seinem dritten Roman 1937 die Jugend im Nationalsozialismus beschrieben, die lieblosen, gleichgültigen Menschen, die sich anstecken ließen von Hass und Verachtung der Herrenmenschenideologie. Solche Menschen zeigt Alain Gsponer in einer Science-Fiction-Verfilmung von “Jugend ohne Gott“.

In einem Camp in der Bergwelt müssen Eliteschüler Punkte sammeln um die fünf zu vergebenden Zugänge zu einer Eliteuni zu erlangen. Immer wieder wird betont, dass die Gemeinschaftsleistung zählt, aber in Wahrheit ist jeder angehalten, sich selbst der Nächste zu sein, geht es Mann gegen Mann, ermutigen sich die Aspiranten gegenseitig zu lebensgefährlichen Manövern.

Gsponer hat seinen Film mit Jannis Niewöhner, Jannik Schümann und Emilia Schüle exquisit besetzt, zeigt, indem er den Stoff aus der Vergangenheit in die Zukunft verlegt nichts anderes als unsere kaltherzige Gegenwart: Die Starken verdrängen die Schwachen, das Boot ist voll und das Mitgefühl weitgehend verschwunden. Gott ist von den Menschen verloren worden, und wer ihn aus dem Publikum dieses Film nicht gelten lassen will, der kann “Menschlichkeit“ an seiner Stelle einsetzen.

Es geht nur um den Erhalt von Privilegien, um die Angst vor deren Verlust, der Wert des Lebens wird unter diesen Zwängen nicht mehr begriffen. Dass sich am Ende einer von den erwachsenen Systemdienern der Diktatur als gutes Beispiel auf die Seite des Helden stellt, und die tragischen Ereignisse im Camp aufgedeckt werden, ist als Ermutigung zum Widerstand gegen Undemokratie zu werten, schwächt aber die Wirkung dieser Parabel.

Jugend ohne Gott Quelle: Constantin

Vikings – Staffel 4.2: Das mögen wir nicht, wenn sich die heutigen DVD-Macher wie Wikinger verhalten und doppelt Beute machen wie in den frühen Tagen des Formats. Gespalten in zwei Hälften kommt nun der zweite Teil der vierten “Vikings“-Staffel und – ja – Ragnar Lothbrok, der schon in der ersten Hälfte halbtot wirkte, ist es nun am Ende der vierten Staffel ganz, gestorben eines wahrlich grausigen Todes in Northumbria unter der brutalen Fuchtel von König Aelle.

Rache wollte der vom Bauern zum König aufgestiegene Nordmann an König Ecbert von Wessex nehmen, aber die Götter waren nicht mehr mit ihm und den wenigen, ihm verbliebenen Mannen. Und an seine Stelle treten nun zwei relativ fade Söhne, die ihrem Vater – der vom charismatischen Ex-Unterwäschemodel Travis Fimmel gespielt wurde – nicht das Wasser reichen können.

Und so erweist sich das Ausscheiden Ragnars als ähnlich fatal wie das des Mönchs Aethelstan in der Staffel davor. Man opfert die Tiefe einer Serie, das Aneinanderreiben widerstrebender Kulturen, für kurze, freilich höchst effektive dramatische Momente. Fehlt jetzt nur noch, dass die schöne, kampferprobte und machthungrige Lagertha (Katheryn Winnick), die jetzt zur zentralen Figur aufgestiegen ist, tatsächlich sterben muss, wie es ihr von dem augenlosen Seher prophezeit wurde.

Dann hat eine der unterhaltsamsten Historienserien aller Zeiten einen dringenden Bedarf an Identifikationsfiguren. Ob Jonathan Rhys Meyers als Kriegerbischof Heahmund diese Lücke füllen wird, lässt sich anhand seines Kurzauftritts in der letzten Episode noch nicht sagen.

Vikings – Staffel 4.2 Quelle: Fox

American Assassin: Applaus gibt es für den Mann, der den spanischen Meeressaum verlassen hatte, um sich und seiner soeben Anverlobten einen Drink zu holen. Und das nächste Geräusch sind Schüsse. Islamische Terroristen bringen den westlichen Urlaubern den Tod, weil den aufgeklärten Bewohnern des Globus die vorgeblich rechte Religion nur mit Gewalt aufzuzwingen ist und Rache für jahrzehntelange Bevormundung und Unterdrückung sowieso längst fällig ist.

Schuld hat jeder, auch die Verlobte des Helden stirbt im Djihad. Ihr Verlobter aber verfällt nicht in Agonie sondern trainiert hart, studiert den Koran und dringt schließlich in Libyen in die Verschwörungsstube des verantwortlichen Terrorchefs vor, wo er vor seiner Exekution von einem US-Kommando “befreit“ wird. Bald hat jener unglaubliche Mitch Rapp (Dylan O’Brien) einen neuen Job. Der Extremausbilder Stan Hurley (Michael Keaton) macht ihn bereit für die CIA und den Auftrag aller Aufträge: Damit er verhindern möge, dass 15 Kilogramm aus Russland geraubtes Plutonium einen Erstschlag-lüsternen Besitzer finden.

Die Formel dieses Films ist alt und abgehangen, die Schwarzweißzeichnung simpel wie die Story, die Ideologie zumindest zweifelhaft. Aber zumindest kann man Regisseur Michael Cuesta nicht vorwerfen, an kraftvoller Action zu sparen, und das Finale bringt spektakuläre Bilder. “American Assassin“ soll der Auftakt zu einer Agentenfilmreihe nach den Romanen von Vince Flynn werden. James Bond kann der heißspornige CIA-Mann Rapp allerdings nicht das Wasser reichen. Noch nicht mal Ethan Hunt.

American Assassin Quelle: Studiocanal

Pitch Perfect 3: Weil “Pitch Perfect“ und “Pitch Perfect 2“ Erfolge waren, wurde die eigentlich zu Ende geführte Geschichte der A-Cappella-Truppe Bellas um Fat Amy, Beca & Co weitergesponnen. Nach dem College kriegen es die Sangesschwestern weder in der Tiermedizin noch beim Plattenlabel noch auf der Bühne (Fat Amy versucht sich als Supersize-Version von Amy Winehouse) gebacken. Frust. Ratlosigkeit. Wiedersehen. Zündende Comeback-Idee. Die Bellas müssen noch mal ran, in einem Wettbewerb zur Unterstützung und Unterhaltung der US-Truppen in Europa.

Man trifft auf die Konkurrenz, und schon wiederholt sich die ewiggleiche “Pitch Perfect“-Geschichte. Die meisten europäischen Orte werden dabei vom amerikanischen Atlanta gespielt – was so wenig überzeugend ist wie die Bellas selbst. Was nichts mit mangelndem darstellerischen Enthusiasmus zu tun hat. Und schon gar nicht mit den musikalischen Leistungen. Die sind ohne Fehl und Tadel. Sondern mit der Komik, die hier etwas arg Bemühtes hat.

Und mit dem Alter: Anna Kendrick und Brittany Snow sind Anfang, Anna Camp Mitte Dreißig und Rebel Wilson steuert sogar schon auf die 40 zu. Und so langsam sieht man das eben auch. Der Vorteil. Nur noch zehn Jahre und sie können “Pitch Perfect 4 – Die Omas kommen“ drehen. Für die dann hoffentlich nostalgisch gesinnten A-Cappella-Fans von heute.

Pitch Perfect 3 Quelle: Universal

Das Löwenmädchen: “Das Löwenmädchen“ – der Filmtitel klingt nach Marvels bunten Mutanten. In Vibeke Idsoes Film geht es aber um eine junge Frau, die an Hypertrichose leidet, einem genetischen Defekt, der eine Ganzkörperbehaarung zur Folge hat. Bekanntester Fall mit diesem Symptom ist bis heute Tognina Gonsalvus, das “Affenmädchen“. Sie gehörte Ende des 16. Jahrhunderts zum Hofstaat Heinrichs II. und wurde am französischen Hof wie eine Puppe ausstaffiert.

Die Schaulust auf die Kuriosität ist ebenso Thema in dieser Verfilmung eines Romans von Erik Fosnes Hansen wie die Scham des Bahnhofsvorstehers Gustaf über die Schande, die da 1912 mit der Geburt der kleinen Eva über seine Familie kommt. Rolf Lassgard (“Wallander“) ist ein garstiger Vater, der schließlich doch noch väterliche Gefühle entwickelt. Connie Nielsen spielt eine attraktive Frau von Welt, die gut reden hat, wenn sie gegenüber Eva den Nutzen äußerer Schönheit in Zweifel zieht und vorgeblich der Seele den Vorrang gibt.

Evas Seele lernen wir leider kaum kennen. Man hätte gern tiefer in das “Löwenmädchen“ hineingeblickt, das in den Kapiteln des Films von drei Schauspielerinnen gespielt wird. Der Film bleibt diesbezüglich hinter den Erwartungen zurück. Dramatische Höhepunkte im Leben der Heldin werden viel zu schnell abgehandelt, während die Kamera wie gelähmt auf Nebensächlichem verharrt. Zu viel Zeit wird auch auf den Vater verwendet, die der Hauptfigur dann fehlt. Und die Handlung läuft auch nie ins Feld der Überraschungen.

Ein Film auf Nummer sicher, der sich zu oft an 1000 Mal gesehenen Mainstreammustern orientiert. Die Originalität des norwegischen Kinos wird vermisst. Immerhin: Kameramann Dan Laustsen (“Nachtwache“, “Silent Hill“) hat ihn mit wirklich wunderschönen Bildern bestückt.

Das Löwenmädchen Quelle: EuroVideo

Liebe zu Besuch: Alleinerziehende Mütter in romantischen Hollywoodkomödien sind nicht wirklich übel dran: Sie sind zwar frisch getrennt von der einstigen großen Liebe, müssen Alltag samt Kinderchaos allein organisieren, brauchen aber nur eine Filmlänge auf die neue Liebe, den Typen zum Pferdestehlen und Sonstiges zu warten.

Alice (Reese Witherspoon) war im Wunderland New York, jetzt versucht die Tochter eines großen Filmregisseurs in ihrer kleinen Heimatstadt wieder auf die Beine zu kommen. Nette Töchter, nette alte Freundinnen, eine überbehütende Mutter (Candice Bergen) – es könnte schlimmer sein. Dann treffen Alice und ihre Mädels in “Liebe zu Besuch“ drei junge Möchtegernfilmemacher, die ebenfalls nett zu sein scheinen. Der Hübscheste, Harry (Pico Alexander), ein Regisseur, ist der klassische Rom-Com-Knabe, der das Herz der reizenden Alice flicken könnte.

Dazu müssen einige Umwege genommen werden, aber dann gelangt das autobiografisch benetzte, relativ unterhaltsame Debüt von Hallie Myers-Shyer (Tochter der Filmemacher Charles Shyer und Nancy Meyers) an sein gediegenes Ende. Noch mehr freuen wir uns allerdings auf Witherspoon in “Tinker Bell“ – ein Termin für den Kinostart fehlt noch. Die 41-Jährige sieht immer noch jung genug aus, um uns als Fee von Peter Pan zu verzaubern.

Liebe zu Besuch Quelle: Splendid

Radiance: Beschreibe etwas, so dass ein Mensch ohne Augenlicht es aus deinen Worten heraus zu sehen vermag. Die Japanerin Misako Ozaki (Ayame Misaki) fertigt Audiodeskriptionen für Kinofilme, ihre Texte trägt sie testweise einer Gruppe von Blinden und schwach Sehenden vor. Deren Einwände werden immer neu berücksichtigt, es sind viele, ein Bild ist einfach nicht in Worte zu fassen. Es sind immer zu wenige Worte oder zu viele - frustrierend für Misako, die ihre Arbeit leidenschaftlich liebt, auch wenn sie das Wesentliche übersieht.

“Radiance“ ist der neue Film von Naomi Kawase. Wie ihr Vorgänger “Kirschblüten und rote Bohnen“ ist auch dieses Werk, das sie im Vorjahr in Cannes vorstellte, ungemein lyrisch geraten - aber nicht mehr von so sentimentaler Süße. Kawases Heldin Misako trifft auf einen älteren, einst berühmten Fotografen namens Masaya Nakamori (Masatoshi Nagase), der mählich sein Augenlicht verliert. Nakamori ist schroff, kritisiert ihre Arbeit, zweifelt an ihrer Kompetenz.

Er zürnt darüber dass gerade ihn – Ironie des Schicksals - der Glanz (Radiance) der Welt verlässt, und dass seine geschiedene Frau wieder heiraten wird. Mit seinem verbliebenen Sehfeld reklamiert er gegenüber Misako die Autorität eines Sehenden. Sie schießt zurück, bescheidet ihm mangelnde Vorstellungskraft und leidet am Alzheimer-bedingten Verlöschen ihrer Mutter. In Nakamoris fotografischem Werk stößt Misako dann auf Verbindungslinien in ihre eigene Vergangenheit. Und die anfängliche Abneigung verschwindet schließlich.

Was eigentlich eine Überraschung sein sollte, aber schon durchs Filmposter gespoilert wurde. Ein origineller Plot, ein zuweilen etwas forciertes Drama vom Vergehen der Sinne und der Vergänglichkeit des Seins. Glaubwürdig gespielt und in seinem häufigen Stillstehen wunderschön.

Radiance Quelle: Concorde

Flatliners: Das Original ist 28 Jahre her und hat es nie in den Kanon der wirklich kribbeligen Horrorschätzchen geschafft. Die Story um fünf Medizinstudenten, die unselig mit Nahtoderfahrungen experimentierten, war so aufregend wie zwei Stunden vorm Aquarium und nur deshalb so erfolgreich, weil Julia Roberts mit “Pretty Woman“ vier Monate zuvor zum Weltstar geworden war.

Man hat “Flatliners“ all die Jahre keines zweiten Blickes gewürdigt. Jetzt also die Neuauflage des Dänen Niels Arden Oplev (“Verblendung“ von 2009), die ursprünglich ein Sequel werden sollte. Wieder sind da angehende Ärzte, die wissen wollen, was so alles passiert, wenn man tot ist. Ellen Pages Courtney ist die erste, nach 60 Sekunden wird sie wiederbelebt, die anderen steigern die Zeit und warten danach mit (banalen) Talenten auf, vergessenen Fertigkeiten, oder solchen – unheimlich - die sie nie erworben hatten.

Zugleich wird alte Schuld wachgerufen, Gespenster der Vergangenheit kratzen an der Hintertür. Kiefer Sutherland spielt wieder mit, was keine Rolle spielt, weil er diesmal ein anderer Charakter ist als 1990. Das Drehbuch von “Source Code“-Autor Ben Ripley rettet sich mit Repeats über die Runden bis zum frappierend stussigen Ende. Aus dem Lehrstück über Hybris wird ein “Verzeih dir selbst, dann verzeihen dir die anderen“. Nix wie weg zum nächsten Aquarium.

Flatliners Quelle: Sony

Von Matthias Halbig