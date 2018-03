Copy & Waste zeigen den dritten Teil ihrer Trilogie am Schauspiel Leipzig

Um die Entfremdung des Städters von der Natur geht es in „Little Shop of Flowers“ von Copy & Waste. Eine auf Video fokussierte Inszenierung, die sich mit dem Slogan „Nature to go“ als Ladenlokal im Petersbogen tarnt und das Publikum gewitzt mit gezielter visueller und gedanklicher Reizüberflutung überfordert.