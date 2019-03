Leipzig

Stille herrscht im Haus. Eine regelrecht faszinierende Stille, die nicht nur an den schalldichten Fenstern liegt, sondern auch an einer exklusiven Situation: Die Halle 7 auf dem riesigen Gelände der Baumwollspinnerei hat das Lofft für sich. Noch kein Leipziger Tanztheater, niemand auf der Probebühne des Theaters der Jungen Welt. Und – nach abgeblasenem Umzugsplan – erst recht kein Naturkundemuseum im Erdgeschoss. „Manchmal ist das schon ein bisschen surreal“, sagt Dirk Förster. Nur noch ein paar Märztage, bis es laut wird. Dann steht der künstlerische Leiter und Geschäftsführer am offiziellen Beginn einer neuen, lange ersehnten und erarbeiteten Ära: Das Lofft feiert mit einem dreiwöchigen Festival und Deutschland-Premieren Eröffnung auf der Spinnerei.

Aus der Bar wurmt sich ein Kabel

Mit Worten malt Förster die Flächen im langgezogenen Foyer der dritten Etage aus, die jetzt noch kahl vor ihm liegen. „Hier werden Tische und Stühle stehen“, beschreibt er und weist in die Mitte des Gangs unter schrägen Fenstern, „ein gemütlicher Gastrobereich, in dem auch Gesprächsrunden stattfinden können“. Am Ende des Flures, in dem bislang noch die Traversen für die Zuschauer-Tribüne lagern, ragt ein rechteckiges flaches Podest, aus dem sich ein Kabel herauswurmt: die künftige Bar.

Entsetzen vor 20 Jahren

Ein schwarzer Kubus ist der große Saal mit einer Kapazität für bis zu 199 Zuschauer – die doppelte vom alten Lofft-Saal im Theaterhaus am Lindenauer Markt, der 154 Quadratmeter maß, nun sind es 252. Fünf Türen ermöglichen Zutritt für Besucher, für Auf- und Abgänge. Da hat sich jemand Gedanken über räumliche Notwendigkeiten auf dem Theater gemacht. Anders als vor 20 Jahren, als das Lofft am Lindenauer Markt eröffnet wurde und deren Betreiber fassungslos machte: Künstler mussten den Umweg zum einzigen Bühnenzugang über das Foyer nehmen – vorbei an den Besuchern. Eine viel zu breite Galerie machte den Ausblick auf die Bretter höchstens mit gestrecktem Hals möglich. „Ein Musterhaus des Nichtdialoges und der Geldverschwendung“, so brachte es damals Wortakrobat Krause-Zwieback auf den Punkt.

Große Inszenierungs-Freiheit

In der „Sieben“ der Spinnerei scheint alles bestens durchdacht, um große Inszenierungs-Freiheit zu garantieren. Das Instrumentarium ist mobil und je nach Produktion-Bedürfnis verschiebbar. Zwischen großem und kleinem Saal (Platz für 50 Zuschauer) liegt der Lagerraum. Denkbar ist ein Parallelbetrieb – Probe hier, Aufführung nebenan zum Beispiel.

Es liegt fern von Übertreibung, wenn Sprecher Sebastian Göschel das neue Lofft als „spektakulären Theaterort“ ankündigt, an dem man sich wesentlich besser entfalten kann. Hohe großzügige Säle in der dritten Etage, im zweiten Geschoss der Probenraum sowie helle Büros mit imposanter Aussicht auf die Plagwitzer Backsteinlandschaft. Laut Mietvertrag mit der Stadt gehören 1600 Quadratmeter zum Lofft. Um weitere Zahlen zu nennen: Die komplette Sanierung der Halle 7 liegt bei 11,7 Millionen Euro, von den 3,3 die Stadt Leipzig trägt. Die Aufwendungen für die Theatertechnik von Tanztheater und Lofft sind mit 1,08 Millionen beziffert, zu 50 Prozent vom sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert.

TdJW und Tanztheater ziehen nach

Wer nun die Erdgeschoss-Flächen anstelle des Naturkundemuseums übernimmt, ist noch nicht absehbar, wohl aber das Nachziehen der anderen Vertreter der darstellenden Kunst: Am Mittwoch nimmt das Theater der Jungen Welt den Betrieb auf der Probebühne auf. Das Leipziger Tanztheater bezieht laut Geschäftsführer Gundolf Nandico seine Büros im Mai, der volle Betrieb läuft dann ab September.

Dass es noch dauert, bis endlich der Auftrag für Telefon und Internet erledigt sein wird, beeinträchtigt die Arbeit im Haus, ist jedoch Marginalie im Vergleich zu dem, was hinter dem Lofft liegt: Scheinbar ewige Suche nach einem neuen Domizil zwischen Hoffnung und Enttäuschung, jährliches Verlängern des Mitvertrages mit dem TdJW am Lindenauer Markt, um sieben Monate verschobener Einzug in die Spinnerei, Fahndung nach Interims-Spielstätten – reine Nervensache.

Langer Weg der Ungewissheiten

Nach einem langen Weg der Frustration und Ungewissheiten nun also Aufbruchstimmung bei den Theatermachern. Da mutet es kurios an, dass Dirk Förster seinen Abschied verkündet – nach 20 Jahren am Lofft. „Ich bin glücklich, mit diesem Theater an einem wichtigen Ziel anzukommen, doch ab Juni werde ich mich neu orientieren“, sagt der 41-Jährige, der als Tanzproduzent internationaler agieren will. Die künstlerische Leitung und Geschäftsführung übernimmt die bisherige Produktionsleiterin Anne-Cathrin Lessel (31), die 2008 noch während des Studiums in der Lofft-Werkstatt begann; ein hausinterner Übergang also, der Kontinuität verspricht.

Planungssicher ist das Lofft auch als Mieter im dichten Künstlerviertel. Der Vertrag mit der Stadt geht zunächst über fünf Jahre und kann mindestens zweimal verlängert werden. Stille? Ab dem 28. März nicht mehr.

www.lofft.de;

www.leipzigertanztheater.de

Von Mark Daniel