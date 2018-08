Leipzig

„Manchmal kommt alles wieder hoch“, sagt Stefan Arzberger, 45, im Schatten der Nikolaikirche, in der er gleich zu proben beginnt fürs Eröffnungskonzert des „OrgelHerbstes“ am heutigen Samstag. Diese 15 Monate, die er unfreiwillig in den USA verbringen musste, immer in der Angst, die Staatsanwaltschaft könnte ein Verfahren wegen Mordversuchs gegen ihn eröffnen. Denn im März 2015 war der Geiger während eines New-York-Gastspiels seines Leipziger Streichquartetts mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und ausgeraubt worden und hatte danach selbst unter dem Einfluss der Droge auf dem Hotelflur eine ältere Dame tätlich angegriffen.

Manchmal also holt ihn diese lange Zeit wieder ein, in der er das Land nicht verlassen durfte: „Nachts schrecke ich aus Träumen auf, und wenn ich auf der Straße diesen typischen amerikanischen Tonfall höre, dieses Kaugummi-Englisch, dann zucke ich unwillkürlich zusammen“. Aber es sei die Ausnahme. Arzberger: „Es geht mir gut, ich bin nicht vorbestraft, es liegt nichts gegen mich vor, es steht kein weiteres Verfahren an, mein Führungszeugnis ist blütenweiß, ich kann wieder sorgenfrei in die USA reisen – es ist nie Anklage erhoben worden. Weil die Staatsanwaltschaft schließlich einsehen musste, dass die Beweislage dürftig war.“

Allerdings musste er sich, um sich endlich wieder frei bewegen zu können auf der Welt, auf einen Deal einlassen, und darauf verzichten, seinerseits Ansprüche auf Schadensersatz geltend zu machen. Also bleibt Arzberger auf den immensen Kosten dieser albtraumhaften Episode sitzen. Und natürlich hängt sie ihm auch in seiner Existenz als Musiker noch nach: „Ich habe mich um einige Professuren beworben – manche Hochschulen haben mich gar nicht erst eingeladen.“

Dennoch kann er auch beruflich nicht klagen: In München fand der ehemalige Konzertmeister des Gewandhausorchesters beim großen Funk eine neue Stelle, in Mannheim lehrt er an der Musikhochschule, und auch beim Leipziger Streichquartett ist er als Primarius wieder an Bord. „Allerdings“, sagt er, „hat sich der Markt sehr stark verändert. Die Zeiten mit 120 und mehr Konzerten pro Jahr sind vorbei.“ Immerhin: Im Sommer noch konzertiert das LSQ in Sotschi und in Santiago de Chile,. Auch an der CD-Front läuft es noch rund. In Kürze erscheint bei MDG die zehnte Folge der Haydn-Quartette. „Das ist ein Herzenswunsch, dass wir diese Gesamteinspielung noch fertigbekommen“. 18 Folgen sollen es werden.

Ansonsten haben sich die Gewichte in den letzten Monaten mehr als nur ein wenig ein wenig in Richtung Privatleben verschoben. Er und seine neue Lebensgefährtin haben vor zehn Monaten eine Tochter bekommen, Stefan Arzberger ist in Elternzeit und findet so Muße für Verpflichtungen wie das heutige Konzert. Darin spielt er die Uraufführung von Johannes Pohlits (42) Konzert für Violine und Orgel „Humanité“. An der Orgel begleitet ihn Simon Reichert, der überdies Werke von Max Reger spielt.

Samstag, 4. August 2018, 17 Uhr: Eröffnung OrgelHerbst in der Nikolaikirche, Karten (10 / 7 Euro) an der Tageskasse, bis Ende Oktober stehen weitere 12 Konzerte an; www.orgel-leipzig.de

Von Peter Korfmacher