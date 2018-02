Die Pressekonferenz der Berlinale live

Berlin. In Kooperation mit der Berlinale 2018 sehen Sie auf ihrem Portal alle Pressekonferenzen der Wettbewerbs-Filme des größten deutschen Filmfestspiele live.

Und so geht es weiter:

FREITAG, 16. FEBRUAR

Wettbewerb

Las herederas | The Heiresses von Marcelo Martinessi

10:50 Pressekonferenz

Wettbewerb

Damsel von David Zellner, Nathan Zellner

14:10 Pressekonferenz

Wettbewerb (Außer Konkurrenz)

Black 47 von Lance Daly

17:20 Pressekonferenz

SAMSTAG, 17. FEBRUAR

Wettbewerb

Dovlatov von Alexey German Jr.

11:20 Pressekonferenz

Wettbewerb

Transit von Christian Petzold

14:20 Pressekonferenz

Wettbewerb

Eva von Benoit Jacquot

17:25 Pressekonferenz

SONNTAG, 18. FEBRUAR

Wettbewerb

La prière | The Prayer von Cédric Kahn

11:00 Pressekonferenz

Wettbewerb Figlia Mia | Daughter of Mine von Laura Bispuri

14:00 Pressekonferenz

Wettbewerb

Toppen av inventing | The Real Estate von Måns Månsson, Axel Petersén

17:15 Pressekonferenz

MONTAG, 19. FEBRUAR

Wettbewerb

Utøya 22. juli | U - July 22 von Erik Poppe

10:50 Pressekonferenz

Wettbewerb

3 Tage in Quiberon von Emily Atef

14:00 Pressekonferenz

Wettbewerb (Außer Konkurrenz)

7 Days in Entebbe | 7 Tage in Entebbe von José Padilha

16:50 Pressekonferenz

DIENSTAG, 20. FEBRUAR

Wettbewerb

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot von Gus Van Sant

11:10 Pressekonferenz

Wettbewerb

Ang Panahon ng Halimaw | In Zeiten des Teufels von Lav Diaz

17:20 Pressekonferenz

MITTWOCH, 21. FEBRUAR

Wettbewerb

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot von Philip Gröning

12:15 Pressekonferenz

Wettbewerb

Khook | Schwein von Mani Haghighi

13:25 Pressekonferenz

Wettbewerb (Außer Konkurrenz)

Unsane | Unsane - Ausgeliefert von Steven Soderbergh

17:00 Pressekonferenz

DONNERSTAG, 22. FEBRUAR

Wettbewerb (Außer Konkurrenz)

Eldorado von Markus Imhoof

10:50 Pressekonferenz

Wettbewerb

Museo | Museum von Alonso Ruizpalacios

14:00 Pressekonferenz

Wettbewerb

Touch Me Not von Adina Pintilie

19:00 Pressekonferenz

FREITAG, 23. FEBRUAR

Wettbewerb

Twarz | Mug von Małgorzata Szumowska

10:50 Pressekonferenz

Wettbewerb

In den Gängen von Thomas Stuber

14:05 Pressekonferenz

Wettbewerb (Außer Konkurrenz)

Àga von Milko Lazarov

16:55 Pressekonferenz

