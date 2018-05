Hannover



Connie Palmen: Die Sünde der Frau. In kurzen Essays erkundet die niederländische Autorin das Leben berühmter Frauen – und deren Hang zur Selbstzerstörung. Der Text über Marilyn Monroe bleibt etwas oberflächlich. Weit spannender sind die Beiträge über Duras, Bowles und Highsmith: Mit deren Biografien und vor allem mit deren Literatur kennt Palmen sich exzellent aus.

Connie Palmen: Die Sünde der Frau Quelle: Verlag

Celeste Ng: Kleine Feuer überall. Im Roman der US-Autorin greift die 14-jährige Izzy zu drastischen Mitteln, um das Lügengebäude ihrer Eltern zum Einsturz zu bringen: ein großes Feuer im Haus der Richardsons. Gelassen im Ton, doch mit hoher Intensität erzählt Ng, wie das Leben einer vermeintlichen Bilderbuchfamilie unwiederbringlich auseinanderfällt.

Celeste Ng: Kleine Feuer überall Quelle: Verlag

Jo Baker: Ein Ire in Paris. Der etwas ausufernde Stil und der lockere Tonfall, in dem die Britin über Samuel Beckett schreibt, sind gewöhnungsbedürftig. Laut Baker waren seine Erlebnisse in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs lebensgefährlich, vor allem aber absurd – und veränderten sein Schreiben grundlegend. Ein origineller biografischer Roman.

Jo Baker: Ein Ire in Paris Quelle: Verlag

Von Martina Sulner