Dirigent Manfred Honeck geehrt

Berlin. Honeck (59), der zunächst Violine und Viola studierte, war Bratschist bei den Wiener Philharmonikern und an der Wiener Staatsoper. Nach ersten Dirigiererfahrungen mit dem Jeunesse Musicales Orchestra in Wien sowie als Assistent von Claudio Abbado beim Gustav Mahler Jugendorchester wurde er Kapellmeister am Opernhaus Zürich, später Musikdirektor der Oper in Oslo. Von 2007 bis 2011 war er Generalmusikdirektor an der Staatsoper Stuttgart.

Der spanische Bariton José van Dam bekommt den ICMA-Preis für sein Lebenswerk. Als junger Künstler wird der luxemburgisch-österreichische Perkussionist Christoph Sietzen ausgezeichnet. Die Preise sollen bei einem Galakonzert am 6. April mit dem polnischen Radio-Sinfonieorchester in Kattowitz (Katowice) überreicht werden.

Von RND/dpa