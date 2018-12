Leipzig

Auf die alten Tage drehen Dritte Wahl ordentlich auf: Die Rostocker Punkrocker sind im Jahr ihres 30. Bandbestehens so erfolgreich wie nie. Am Samstag kommen Dritte Wahl ins Haus Auensee – es wird das größte je von ihnen gespielte Indoor-Konzert, sagt der Vorverkauf. Frontmann Gunnar Schröder (49) verspricht vorab: „Es wird auf keinen Fall ein Hauruck-best-of-Programm, sondern etwas Besonderes mit ganz speziellen Songs.“

Im vergleichsweise hohen Alter seid ihr auf den größeren Bühnen angekommen. Was macht das mit euch?

Das fühlt sich erstmal ziemlich cool an. In unserem Alter sind die meisten Bands froh, wenn sie das Level einigermaßen halten können – und bei uns geht’s nochmal nach oben. Auch die letzten Platten laufen richtig gut, sind sogar in den Charts gut platziert. Letztlich ist das alles ein wunderbares Kompliment von den Leuten.

Du sprichst die Charts selbst an – wie verträgt sich der Erfolg mit dem Punk?

Die meisten Leute sehen das nicht mehr so eng wie früher, wittern nicht sofort den Verrat am Punk, nur weil man Geld verdient. Wenn wir heute mit dem Nightliner unterwegs sind, freut man sich mit uns über den Erfolg und sagt häufig „Cool, dass es bei euch so klappt“. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen.

Mit anderen Worten: Geld verdienen und den Punk leben schließt sich nicht aus?

Ich glaube, man muss das richtige Maß finden. Wenn wir T-Shirts für 65 Euro hinhängen oder die Eintrittskarten 45 Euro kosten würden, dann wäre sicher Schluss mit lustig. Außerdem stellen wir ja auch vieles mit unserem verdienten Geld an: Soli-Konzerte, Spenden für Krebshilfe, Sea Watch und einiges mehr. Wir verdienen auf eine so angenehme Art Geld – da können wir gern etwas weitergeben.

Inwieweit ist für euch Punk noch eine Lebenseinstellung?

Punk ist ein Begriff, den jeder in den Mund nehmen kann – aber keiner kann ihn richtig definieren. Für mich bedeutet es, so zu leben wie ich will und zu schauen, dass man den Menschen und der Welt so wenig wie möglich schadet. Daneben gibt es auch andere Einstellungen: Leute, die sagen, ihnen ist alles scheißegal. Und das ist auch Punk.

Habt ihr deshalb schon vor langer Zeit ein eigenes Label gegründet?

Das war 1998. Damals haben wir uns überlegt, wie man eventuell von der Musik leben könnte. Die Antwort hieß: Wir müssen so viel wie möglich in den eigenen Händen behalten. Das war die Idee. Mittlerweile haben wir sogar eine eigene T-Shirt-Druckerei, produzieren auch für andere Bands und Vereine.

Ihr tourt jetzt mit Slime – euren Helden von früher. Wie ist es mit ihnen auf der Bühne zu stehen?

Ich habe Slime schon zu Ost-Zeiten gehört und dachte: Meine Güte, was die sich trauen! Damals habe ich mich gewundert, dass sie nicht in der DDR verlegt wurden. Ich hatte angenommen, das wäre ziemlich cool für die Genossen. Aber wahrscheinlich hatten die zu große Angst, dass wir im Osten auch so werden. Mittlerweile sind das gleichwertige Kollegen, die unseren absoluten Respekt haben – gleichzeitig bleiben wir natürlich Fans.

Eure Songs sind meist politisch. Ein gutes Beispiel ist „Was wirst du tun“. Warum, meinst du, ist diese Frage notwendig?

Der Song ist eine Adaption von „Sag mir, wo du stehst“ aus Ost-Zeiten. Wir haben überlegt, was man heute noch tun kann – weil zu viele Leute sagen „Da kannste eh nichts machen“. Die Leute sollen mit dem Song aufgerüttelt werden, dass sie auch im Kleinen etwas machen können. Jeder kann was tun, schauen, wo in seiner Nähe zum Beispiel etwas für Flüchtlinge gemacht wird oder wo es eine Greenpeace-Gruppe gibt. Solche kleinen Dinge, die man mit anderen gemeinsam macht, können einem das Gefühl geben, nicht mehr ganz so hilflos den aktuellen Entwicklungen gegenüber zu stehen.

Muss Musik politisch sein?

Nein, muss sie nicht – aber wir sind es nun mal. Ich bin mir auch nicht zu schade, einen kleinen Denkanstoß zu geben. Man sollte das aber nicht mit jedem Song oder bei jeder Ansage machen. Und: Es heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich alle anderen für schlechte Menschen halte. Das soll jeder sehen, wie er meint. Im Allgemeinen höre ich selbst aber lieber Künstler, die annähernd in meine Richtung gehen.

Sachsen steht vor der Landtagswahl im nächsten Jahr. Wird es von euch dazu auch ein Statement geben?

Bis jetzt ist nichts geplant, aber es kann gut sein, dass wir etwas machen. Es gibt ja in Sachsen einige Gruppen, die sich gegen die Rechten engagieren. Wenn die AfD noch mehr zulegt, verliere ich den Glauben an die Menschheit. Nach meinem Empfinden – und mit dem Personal, das gerade für sie aufläuft – müsste deren Potenzial ausgeschöpft sein. Meine große Sorge ist, dass die AfD irgendwann mal jemanden hat, der so charismatisch und schlagfertig ist, dass mehr Leute angezogen werden. Aber eigentlich ist alles schon schlimm genug.

Du hast mal gesagt: Das Problem ist nicht so sehr die AfD, sondern der Alltagsrassismus.

Genau. Wenn sich eine Partei in so kurzer Zeit und mit diesem Personal derart aufschwingen kann, müssen diese Einstellungen schon tief in vielen Menschen gesteckt haben. Das ist aber kein deutsches Phänomen, sondern auch in Nachbarländern zu beobachten. Ich weiß nicht, was bei diesen Leuten schief gelaufen ist und habe leider auch keine Ahnung, wie man es besser machen kann.

Zum Schluss: Wie sehen die nächsten 30 Jahre bei Dritte Wahl aus?

Wir haben Bock, machen einfach weiter – und wenn es irgendwann nicht mehr passen sollte, ist eben Schluss. Doch wir haben uns gerade erst festgelegt, nicht das 30-Jährige, sondern Bergfest zu feiern. Du liegst also richtig. Und Anfang 2020 wird eine neue Platte kommen, an der wir momentan arbeiten.

Samstag, 20 Uhr, Dritte Wahl, Slime, 100 Kilo Herz, Haus Auensee ( Gustav-Esche-Straße 4), VVK 28,20 Euro

Von Andreas Debski