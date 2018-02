Echt stark

Hannover. Schreit sie? Will sie, dieses kleine, gerade einmal sechs Jahre alte Mädchen, diesen Riesen aus grauer Vorzeit etwa imitieren, die Stärke, die Wildheit dieses Dinosauriers, von dem im Museum nur noch ein imposantes Skelett mit einem hoch aufragenden, knöchernen Hals übriggeblieben ist? Oder steht Janes Mund nur offen vor Verblüffung und die Hände wirken nur zufällig, als wären sie Krallen?

“Wild sein bedeutet die Fähigkeit, ganz außer sich zu geraten vor lauter Begeisterung“, schreibt die amerikanische Fotografin Kate T. Parker in ihrem Fotoband “Wilde Mädchen“. An die 200 Fotografien wilder Mädchen hat die 40-jährige Amerikanerin in ihrem Band versammelt und mit jeweils einem Zitat versehen.

Mit ihrem Versuch, alte Rollenmuster von Mädchen aufzubrechen, steht sie derzeit nicht allein. “Not Heidis Girl“, “Nicht Heidis Mädchen“ heißt ein aktuelles Video, in dem Hamburger Schülerinnen mit einem Anti-Heidi-Klum-Song Stellung gegen die klischierten Schönheitsideale der TV-Castingshow “Germany’s Next Topmodel“ beziehen. Auf Youtube ist es ein Klickhit.

Quelle: Kate T. Parker

Die Realität sieht dessen ungeachtet allerdings oft ganz anders aus. Die renommierte Berliner Pädagogik-Professorin Renate Valtin beispielsweise hat in einer Studie Grundschulaufsätze von 1980 und 2010 verglichen. Die erschreckende Bilanz: Gerade die Mädchen in den neuen Aufsätzen legen besonderen Wert auf ihr Aussehen. Sätze wie “Ich bin gern ein Mädchen, weil ich mich schminken kann“, “weil ich schöne Sachen anziehen kann“ kann man zuhauf lesen.

Kate T. Parkers Aufnahme von der kleinen Jane und ihrer Begegnung mit dem riesigen Dinosaurier im Museum lebt von einer ganz anderen, undomestizierten, ursprünglichen Kraft. Es ist zudem umso origineller, weil das Mädchen auf den ersten Blick gar nicht wie eines dieser klassischen, wilden Pippi-Langstrumpf-Mädchen wirkt.

Im Gegenteil: Ganz brav ist Jane gekleidet – schwarzes Kleidchen, weißes Hemd, sogar ein weißes Band trägt sie im Haar. Aber die Art, wie sie die Hände anspannt, wie sie nach oben, zum weit entfernten Kopf des Dinosaurieres, zur Decke hin schaut, ist so voll von unbändigem Staunen: Es hat etwas zutiefst Berührendes, dass dieses kleine Mädchen so viel Leben in sich hat.

Quelle: Kate T. Parker

Das Bild von Jane ist ein Farbfoto. Es gibt andere, eindrucksvolle Aufnahmen in dem Band, in denen Parker, selbst Mutter zweier Kinder, die Unangepasstheit ihrer Protagonistinnen in stilisierten Schwarz-Weiß-Aufnahmen fixiert.

Ganz im Wasser, in der Bewegung unzähliger glitzernder Tropfen, geht die zehnjährige Ella auf, die sich von einer Sprinkleranlage über und über nass spritzen lässt. Tayla, sechs Jahre, hockt nur mit Unterwäsche bekleidet und dreckverschmiert in einem Bachlauf im Wald. Ihre Augen blicken hochkonzentriert, ernst. „Wir bauen ein Klubhaus, und meine Aufgabe ist es, den Mörtel anzurühren“, sagt sie schlicht.

Kate T. Parker: “Wilde Mädchen – Am schönsten sind wir, wenn wir niemandem gefallen wollen“, MVG-Verlag, 256 Seiten, 16,99 Euro. Quelle: Kate T. Parker

Die Blicke der Mädchen sind eine Besonderheit, ein Charakteristikum in dem Buch. Mal schaut einen Alice, sieben, aus großen Augen mit tiefgründigem Ernst an. Mal ist es Kate T. Parkers neunjährige Tochter Ella, deren Blick auf dem Titelfoto vor ihrem ersten Triathlon-Wettbewerb große Entschlossenheit signalisiert.

In der Unverwandtheit, Direktheit, dieser Blicke liegt eine große Kraft. Es gibt aber auch Aufnahmen, in denen Parker auf so einfache wie eindrucksvolle Weise mit Geschlechterstereotypen spielt.

Da ist dieses scheinbar so unspektakuläre Bild von Lauren, zwölf Jahre alt, die, bekleidet mit einem blauen Traum von einem Kleid, in einer Ecke sitzt. Sie hatte Krebs. Sie hat ihn besiegt. Was sagt sie dazu? “Auch Prinzessinnen können kämpfen.“

Von Jutta Rinas