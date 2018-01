„Eine einzige Gefühls-Sauna“

Am 27. Januar erlebt in der Musikalischen Komödie „Doktor Schiwago“ die deutsche Erstaufführung als Musical von Lucy Simon und Michael Weller. Die Titelrolle übernimmt Jan Ammann. Der in Münster geborene Sängerdarsteller ist einer der Stars des Genres. Und nicht zuletzt seine Fans haben schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass die meisten der zwölf Vorstellungen in dieser Saison ausverkauft sind.