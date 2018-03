“Eine fantastische Frau“ und mehr DVD-Tipps

Hannover.

Rock My Heart. Der alte Pferdetrainer Paul (Dieter Hallervorden) ist ein eigensinniger Zeitgenosse, aber nun trifft er auf einen noch eigensinnigeren Teenager: Die herzkranke Jana (Lena Klenke) will seinen Vollbluthengst unbedingt als Sieger über die Ziellinie bringen, egal was es sie kostet. Jugenddrama, das ein bisschen mehr bietet als das übliche Hufgetrappel.

Rock My Heart Quelle: Verleih

Eine fantastische Frau. Die fantastische Frau war früher mal ein Mann. Und diese Vergangenheit wird Marina (Daniela Vega) zum Verhängnis, als ihr Geliebter Orlando überraschend stirbt. Dessen konservative Familie will die Transgender-Frau ausschließen. Einfühlsames Drama über das Menschenrecht auf Trauer – und der aktuelle Gewinner des Auslands-Oscars.

Eine fantastische Frau Quelle: Verleih

Western. Cowboys und Indianer spielen nicht mit, dafür aber deutsche Bauarbeiter, die wie Kolonialisten ein bulgarisches Dorf aufmischen. Valeska Grisebach in ihrem außergewöhnlichen Film erzählt mit Westernelementen vom Zusammenprall der Kulturen. Einen schweigsamen Helden gibt’s unter den Laienschauspielern auch – und es wird viel geritten in der bulgarischen Prärie.

Western Quelle: Verleih

Von Stefan Stosch