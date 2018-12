Leipzig,

Es war einmal ein Kino ... Ein Kino, das Kult war – und nicht nur in Leipzig. Wer ins „Casino“ am Neumarkt/Ecke Kupfergasse kam, der wusste: Er sieht etwas, was es anderswo nicht gibt. Im „Casino“ war bis zur Schließung im Frühjahr 1993 die Filmkunst zu Hause – von Kino-Meilensteinen bis zu Werkschauen, von Einblicken in unbekannte Filmländer bis zu ideologisch ungeliebten und vom staatlichen Verleih Progress nicht eingekauften Produktionen aus Polen und Ungarn.

So kam am Abend des 16. Juni 1983 auch etwas Unerhörtes, nie zuvor Gesehenes auf die „Casino“-Leinwand: „Narziss und Psyche“ von Gabor Bódy, einem 34-Jährigen Ungarn. Die „ Leipziger Volkszeitung“ schwieg eisern zu diesem delikaten, aber politisch doch etwas anrüchigen Ereignis, die „Mitteldeutschen Neuesten Nachrichten“ (eine der vier kleinen Tageszeitungen jener Zeit) jubelten: „Kinosensation“. Jungautor „W.“ schwärmte: „ Gabor Bódys Wunderwerk ,Narziss und Psyche’ kam über uns. Wie ein Orkan entfesselter Fantasie, wie ein Wirbelwind aus Farben, Figuren, Überblendungen, Doppelbelichtungen, rasanten Montagen. Ein brillantes Spiel mit schier allen Mitteln und Möglichkeiten des Films. Totales Kino in unerhörter Perfektion, atemberaubend und abstoßend hässlich, erotisch und ergreifend, märchenhaft und manieriert.“ Prompt bekam der stürmische Schreiber einen wohlmeinenden Hinweis der übergeordneten politischen Instanz: Er hätte was nicht wirklich verstanden, sein Geschreibsel müsse auch ein dreischichtig arbeitenden Hochöfner verstehen ...

Einfach mitgerissen

Das passiert, wenn man einfach nur von Bildern mitgerissen wird. Schwer vorstellbar angesichts der grassierende Öde im aktuellen Kino. Damals im Juni hielt es jedoch 500 Begeisterte (mehr Plätze gab es nicht im „Casino“) atemlos auf ihren Plätzen von 22 Uhr bis 1.45 Uhr morgens.

Nun ist diese faszinierende Reise in ein unerhörtes Bilduniversum erneut anzutreten: „Narziss und Psyche“ erschien auf DVD – und das in der ungekürzten, restaurierten, 261 Minuten langen Fernsehfassung (auf Blu-ray im Januar). Ein Meilenstein des Kinos, das lediglich schlichte Gemüter in die Schachtel Experimentalfilm ablegen. Magischer Realismus trifft es besser. Aber auch aus dieser Perspektive macht Gabor Bódy es keinem leicht. In elliptischen, auch schon mal abrupt abbrechenden Bögen, erzählt er ein Dreiecks-Drama über 120 Jahre hinweg. Erszébet, aufgezogen von einem Grafen, angebliche Tochter eines Zigeuners und Dichterin, zieht durch das 19. Jahrhundert, liebt den Poeten László Tóth, der an Syphilis leidet (weshalb er Sex verweigert), und lebt ein lockeres Leben. Dafür landet sie im Kloster, aus dem sie Baron Zeidlitz befreit.

Immer wieder geht sie zu László Tóth, der mit Leidenschaft das Poem „Narziss“ schreibt, zum Katholizismus konvertiert, Mediziner wird und in finsteren, schmutzigen Wohnhöhlen haust, während Erszébet Lonyay, als Mann verkleidet, in Pressburg Parlamentsschreiber wird. Dort versuchen Liberale, den König mit einer Verfassung unter Druck zu setzen. Der Adel ist desinteressiert, Erszébet, schon bald Baronesse und Mutter, lebt mit Maximilian von Zeidlitz auf seinem Gut in Schlesien. Dort betreibt er Bergbau und träumt von sozialen Verbesserungen der Arbeiter – bis der Erste Weltkrieg alle Illusionen zerstört. Nun will der Baron nur noch verkaufen und, Hitler ist bereits auf der Tonspur, in die USA auswandern. Da gehen die Pferde bei einer Ausfahrt mit der Kutsche durch ...

Alles andere als traditionell

Das klassische Geschlechterspiel Frau zwischen zwei Männern wird alles andere als traditionell betrieben, stattdessen mit einem Feuerwerk an sinnlichen Bildeinfällen gemalt. Da öffnet sich im Parlament die Decke über dem weiten Tagungssaal und zeigt einen Himmel der Hoffnung. Da werden Landschaften und Innenräume zu romantischen Tableaux. Da wird der Treff mit einem Geistlichen von unten durch Glas gefilmt (Cineasten werden sich an Hitchcocks „Untermieter“ erinnern). Da gibt es Tänze in fließenden Doppelkonturen. Da blickt ein Augenpaar von oben aufs Meer. Da werden Natur, Himmel und Häuser eingefärbt. Da sind Farben wie durch ein Prisma gesplittet, jagen immer wieder Wolkenballungen über Architektur – und wird die erste Nacht von Erszébet und Zeidlitz zu einem virtuosen filmischen Wirbel: Gabor Bódy schneidet den Liebesakt parallel mit einer militärischen Attacke (langsamer Anritt, heftige Attacke, Höhepunkt, Wegritt). Manchmal hintereinander, manchmal in fließend geteilten Bildern, bisweilen auch in Zeitlupe. Grandios.

„Narziss und Psyche“ ist Romanze und Tragödie, wuchtiges Drama und lyrischer Erguss. Ein ornamentales Barockspiel mit den Eigenarten von Mann und Frau, Körper und Geist, Realität und Ideal. Die Vorlage lieferte der ungarische Dichter Sandor Weöres (1913–1989), Gabor Bódy, der im kleinen Bela-Balasz-Studio seine ersten Schritte machte, tat ein ungezügeltes Universum aus Seelenlandschaft und der ewigen Suche nach dem Glück hinzu. Die Folie darunter heißt Vergänglichkeit.

Nur drei Filme hat Gabor Bódy gedreht: „Amerikanische Ansichtskarte“, Bilder aus dem amerikanischen Sezessionskrieg in Schwarz-weiß und der Stilistik des Stummfilms, „Nachtlied eines Hundes“, ein eher kryptischer Szenentanz, und „Narziss und Psyche“, an dem er ein ganzes Jahr drehte. Im August 1985 beging Gabor Bòdy Selbstmord. Er war noch keine 40 Jahre.

Narziss und Psyche, Ungarn 1980, Bildformat: 1,77:1, Farbe, ungarisch, dt. und engl. UT, 261 Min., absolut medien, ab 14.99 Euro

Von Norbert Wehrstedt