Leipzig

Ein gutes Jahrzehnt lang erarbeitete sich Jack Letten als Kopf der Hardcore/Punk-Legende Smoke Blow nachhaltige Anerkennung. Dann meinte der vierfache Familienvater und Kita-Leiter, mal etwas Abwechslung zu brauchen. Seither hat er als Erik Cohen drei Alben aufgenommen. Der 47-jährige Kieler klassifiziert diese zwischen doomigem Pop und erdigem Rock pendelnde Melange als „New Wave of German Rock“. Zuletzt wurde die Platte „III“ von der Kritik gelobt. Am Freitagabend kommt Erik Cohen ins Naumann’s nach Leipzig – möglicherweise zum letzten Mal.

Im Vergleich zu den beiden ersten Alben fällt auf, dass die neue Platte „III“ roher und auch aggressiver ist. Was gab den Ausschlag zu dieser Wandlung?

Das war keine bewusste Entscheidung – sondern der Spaß an der Freude, eine richtig pure Rockplatte zu machen. Wir verzichten diesmal komplett auf Keyboards, wollen roh und ehrlich auf den Punkt kommen. Da hatten wir einfach Bock drauf. Außerdem spart es viel Zeit, wenn man gleich alles gemeinsam und ohne den ganzen Schmus einspielt.

Es klingt allerdings, als würdest du dich an deine eigentliche Band annähern.

Das liegt mir nun mal, und das kann ich relativ gut. Für die ersten beiden Alben hatte ich mir sehr viel Zeit genommen, viel Arbeit reingesteckt. Jetzt wurde es Zeit, mal wieder etwas Spontaneres zu machen. Wir sind vier Leute: Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang – nicht mehr und nicht weniger haben wir im Probenraum direkt eingefangen.

Wie unterscheiden sich die Konzerte für dich – je nachdem, ob du mit Smoke Blow oder als Erik Cohen auftrittst?

Die Smoke-Blow-Shows sind natürlich viel größer und das Drumherum ist breitwandiger. Alles besteht ja schon so lange und hat mittlerweile Kult-Faktor, das Publikum ist auf Abriss gebürstet. Erik-Cohen-Shows sind dagegen im musikalischen Sinne intensiver.

Von dir gibt es ein schönes Zitat: Du folgst immer noch dem Soundtrack deiner Jugend. Auf „III“ scheinen unter anderem Danzig, Jimi Hendrix, Judas Priest und Monster Magnet hervorzutreten.

Diese Prägungen zu verarbeiten, ist immer meine Marschrichtung gewesen. Natürlich gibt es auch auf „III“ein Konglomerat von Einflüssen. Da können sogar verschiedene Anleihen innerhalb eines Songs auftauchen. Mir macht das Spaß.

Was sind deine Lieblingsplatten?

Puh, da gibt es sehr viele. Meine Lieblingsplatten sind in mir verankert, die kann ich innerlich jederzeit abspulen. Zum Beispiel „Highway to Hell“ von AC/DC oder „Painkiller“ von Judas Priest, auch vieles von The Cure oder Punk-Klassiker. Ich höre querbeet. Mir ist egal, aus welcher musikalischen Ecke die Platte kommt – Hauptsache sie fixt mich an. In diesem Sinn folge ich meinem Instinkt.

Dein Markenzeichen ist die Stimme, die an einen Seemann erinnert – aber inzwischen gehört dazu auch, dass du Deutsch singst. Siehst du dich als Deutschrocker?

Ganz ehrlich, ich mag das Wort Deutschrock nicht. Man assoziiert das immer mit einer bestimmten Ecke, mit denen ich nichts anfangen kann. Genauso geht es mir mit dem Gleichklang dieser neueren Bands. Dennoch ist meine Musik ein eigener Entwurf von Deutschrock, mit einer eigenen Sprache und einem eigenen Sound. Ich nenne es „New Wave of German Rock“, das klingt ein bisschen cooler.

Deine Texte sind wie die Musik: Es finden sich nicht selten mehrere Ebenen in einem einzigen Song. Welche Furchen ziehst du?

Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Es geht um Vergangenes, aber auch darum, was mich heute bewegt. Eigentlich möchte ich aber gar nicht so viel darüber reden – die Texte sind offen, laden jeden ein. Der Hörer hat immer die Möglichkeit, die eigenen Gedanken und Geschichten hinein zu legen. Ich übernehme da nicht die Deutungshoheit. Heißt: Jeder sollte seine eigene Kreativität in die Songs legen. Das mag anstrengender sein als nur zu konsumieren, aber ist mir sehr wichtig.

Du hast mit einer Ankündigung bei Facebook ziemliche Verwirrung ausgelöst: Im Zuge der Veröffentlichung von „III“ sprachst du von einer Trilogie. Heißt das, du hörst als Erik Cohen auf?

Es war eine große Anstrengung für mich, diese drei Platten zu machen – damit ist Erik Cohen nun ausdefiniert. Für mich bedeutet das, entweder einen Schritt weiterzugehen oder komplett verändern zu müssen. Ich weiß heute selbst noch nicht, was passieren wird. Das Album „III“ war auf jeden Fall ein Abschluss – was nun kommt, lässt sich noch nicht sagen.

Schlägt da etwa die Midlife-Crisis durch?

Überhaupt nicht. Aber ich gehe auf die 50 zu, und das professionelle Musikmachen kostet viel Geld, Zeit, Kraft und Nerven. Deshalb muss ich mir Gedanken machen, ob sich das alles noch rentiert und auch mehr auf meine Gesundheit achten. Es ist nun mal ein hartes Brot, sich als Punkrock-Künstler in Do-it-yourself-Manier durchzuackern. Aus diesem Grund ist der Support der Leute für mich extrem wichtig: Wenn ich den nicht ausreichend erhalte, kann ich keine Musik mehr machen – ich brauche meinen Klub und mein Forum, sowohl ideell als auch finanziell.

Das hört sich sehr grundsätzlich an.

In der heutigen Zeit wird reichlich und schnell konsumiert. Und: Es gibt sehr viel auf dem Markt, was sich gegenseitig wegkickt. Doch ich bin ganz stark von den Leuten abhängig – davon, dass man mich anhört. Ansonsten kann ich mir den Erik Cohen nicht mehr leisten. Die Tour wird mir jetzt zeigen, ob ich als Künstler in Deutschland noch gebraucht werde. Wenn die Menschen diese Tätigkeit als selbstverständlich hinnehmen, dann kann ich auch aufhören und mit einer Black- oder Death-Metal-Band in kleinen Schuppen in Kiel auftreten. Das ist auch geil und bringt mir Laune.

Du könntest dir wirklich vorstellen, die Musikkarriere an den Nagel zu hängen?

Musik in erster Linie für mich selbst zu machen, wäre ja nicht das Schlechteste: Ich hätte weniger Stress, könnte mich auch so austoben. Entscheidend ist allerdings: Musik ist meine Leidenschaft – doch diese Leidenschaft muss sich selbst tragen, am Ende darf ich nicht mit zig Miesen dastehen. Wir nehmen für die Tour alle Mann Urlaub, müssen alles selbst finanzieren – und diese Ausgaben müssen irgendwie wieder reinkommen. Dabei geht es nicht um große Gewinne, sondern nur um eine schwarze Null.

Freitag, 21 Uhr, Erik Cohen, Naumann’s (Felsenkeller Leipzig), Karl-Heine-Straße 32, Vorverkauf (19,40 Euro) über 0800 2181050 oder www.ticketgalerie.de.

Von Andreas Debski