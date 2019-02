Leipzig

Mit passender Geräuschkulisse wird der Drunk Slam im Beyerhaus eröffnet: Am Tresen geht ein Glas zu Bruch, und darauf reagiert der erste Künstler Ortwin Bader Iskraut mit einem „Prost“. Der Berliner lieferte mit seinem Konzept, unterschiedliche Spirituosen selbst als Poeten auftreten zu lassen, einen unterhaltsamen Einstieg in die Show am Dienstagabend.

Sieben Künstler betreten die Bühne des Studenten-Hotspots und lieferten sich einen literarischen Wettstreit über das sogenannte „ Felix Felicis – mein flüssiges Glück“, wie der Leipziger Poet Sebastian Pietzonka später sagen wird. Der Alkohol also.

Es geht nicht nur ums Saufen

Vor Beginn verweist die Moderatorin Josephine von Blueten Staub das Publikum im vollen Saal darauf, dass es bei der Veranstaltung keinesfalls um das Zelebrieren von Saufexzessen geht, sondern vielmehr um Geschichten, in denen sich jeder von uns wiedererkennen kann. Denn wer hat nach einem ausgelassenen Abend nicht schon mal jemanden aus seiner „Kontaktliste mal wieder zum Psychologen gemacht“ ( Pietzonka)?

Just for Pfand

Von amüsanten „Partyanekdoten“ (Inke Sommerlang) bis hin zu einer inszenierten „Live-Performance als Alkoholiker“, wie Pietzonka seinen Auftritt selbst beschreibt, ist alles dabei. So werden bei diesem Topic-Slam keinesfalls nur lustige Sprüche nach dem Motto „It’s just for Pfand“ ( Ortwin Bader Iskraut) geklopft. Denn die Berlinerin Birdy Fliegt stellt die Zuschauer vor eine elementare Frage: „Wo ziehen wir unsere Grenzen?“ und schafft es mit ihrem Poetry Slam, der einen Vorfall sexueller Belästigung in Folge einer Party beschreibt, ins Finale.

Mit 0,8 Promille auf die Bühne

Dorthin begleitet wird sie vom Berliner Samson, der stolz mit einem Promillewert von 0,8 die Bühne betritt, um eine lustige Geschichte von seinem Mitbewohner zu erzählen. Außerdem kann der Leipziger Rainer Holl mit seiner Devise „ Alle lieben Bierchen“ die Zuschauer mitreißen und tritt ebenfalls im Finale an. Dort überzeugt er mit einem „fetzigen Mitmachtext“ und gewinnt den Topic Slam.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch den Musiker Emily’s Giant, der mit seinen gefühlvollen Songs immer wieder ein bisschen Ruhe in den Abend bringt.

Von Sarah Ehnert