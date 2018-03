Flugtaxis sind Science Fiction vom Feinsten

Hannover. Wir sind dafür, Frau Bär! Wer braucht schon schnelles Internet, wenn er richtige Flugtaxis haben kann? Mit denen kann man alles verschicken, und die schweben dann am Reichstag ein wie in Luc Bessons Film „Das fünfte Element“.

Das Internet ist langweilig, unsichtbar, unutopisch. Flugtaxis dagegen, wie Sie sie gegenüber Mariette Slomka im „heute journal“ in Aussicht stellten, sind Science Fiction vom Feinsten. Ein Futurama, wie es sich die Menschheit erträumte, seit sie im Januar 1927 zum ersten Mal den Luftverkehr in Fritz Langs Zukunftsfilm „Metropolis“ erblickte. 91 Jahre ist das her.

Filme wie „Blade Runner“, „Star Wars“ und „(T)raumschiff Surprise“ haben uns im Kino seither immer mal wieder an den Menschheitstraum eines Flugmobils erinnert. Was aber haben die Fortschrittsminister in aller Welt seither getan? Offenbar nichts. Immer noch geht’s mit dem Taxi langweilig über den Asphalt, von lauter roten Ampeln mitten in den Stau hinein - statt elegant auf dem Hoteldach zu landen. Damit nicht genug: Noch immer sind Polizisten nicht mit Laserpistolen ausgerüstet.

Noch immer kann ich mich nicht zur Kaffeezeit von Hannover aus zu Tante Dorothee nach Stuttgart beamen. Das sind die wirklichen Probleme unserer Zeit, die gelöst werden müssen, und da vertrauen wir voll und ganz auf unsere neue Frau Digitalministerin. Die hat Visionen. Und soll sich jetzt bloß keine Bären aufbinden lassen. Denn wir Trekkies wissen: Alles ist möglich!

Von Matthias Halbig/RND