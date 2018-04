Spinnerei-Rundgang - Frühjahrsrundgang mit Überraschungen

Ein ungeschönter Blick auf rassistische Polizeigewalt in den USA des Jahres 1967, ein Zug, der nicht mehr so recht ziehen will, eine bittersüße Odyssee zum Ernst des Lebens oder ein blutiges Kammerspiel voller Siebzigerjahre-Frisuren und schwarzem Humor: die DVD-Tipps von Matthias Halbig.